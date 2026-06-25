В армии РФ ввели ограничения на использование артиллерийских снарядов, — Волошин

В некоторых подразделениях российской армии на юге Украины командиры ввели ограничения на использование артиллерийских снарядов из-за проблем с логистикой.

Противник пытается приспособиться к ситуации с поставками, заявил в эфире телемарафона пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин, пишет УНИАН.

"Наши удары по вражеской логистике заставили противника искать альтернативные пути снабжения. А это требует времени, средств и людей. Поэтому им приходится перебрасывать часть войск с фронта для налаживания логистики. Кроме того, противнику приходится вводить ограничения на применение боеприпасов", — сказал Волошин.

По данным украинской разведки, речь идет о некоторых артиллерийских подразделениях противника, дислоцированных на юге Украины. В этих подразделениях действуют ограничения на использование боеприпасов.

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Волошин подчеркнул, что у противника наблюдается нехватка горюче-смазочных материалов. В некоторых воинских частях эти проблемы длятся от двух до пяти дней, а то и до недели. Нехватка топлива касается не только заправки боевой техники, но и генераторов. Это сказывается на работе различных систем управления, средств РЭБ, дронов и т. д.

По словам представителя Сил обороны Юга Украины, удары по логистике повлияли на переброску личного состава и доставку противника на передовую. В частности, россияне отказались от использования грузовиков и задействуют легковой транспорт, который передвигается уже не колоннами, а поодиночке.

"Эти машины враг мог бы использовать на передовой, и интенсивность боевых действий у нас на этих направлениях была бы значительно выше", — пояснил Волошин.

В то же время, по его словам, противник накапливает боеприпасы на более или менее отдалённых подступах к линии боевого соприкосновения. На небольших полевых складах, расположенных ближе, россияне накапливают боеприпасы и ракеты, которых хватит не более чем на двое суток.

"То есть противник рассеивает определенные силы и средства, но у него их достаточно. Поэтому признаков того, что он как-то снизит интенсивность своих штурмовых действий, нет. Есть признаки того, что он продолжит здесь свою активизацию, продолжит проведение штурмовых действий", — подчеркнул Волошин.

Напомним, 9 июня Силы обороны Украины сообщили о том, что в армии РФ вводят ограничения на боеприпасы.

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