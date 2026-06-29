Під Харковом FPV влучив по машині м'ясокомбінату: асфальт засипало сардельками, — соцмережі (відео)

FPV-дрон Збройних сил Російської Федерації атакував фургон "Салтівського м'ясокомбінату", який перевозив готову продукцію неподалік від кордону. Внаслідок влучання вантажівка загорілась, а на проїжджу частину висипалась готова продукція. Кадри з місця подій показують ділянку траси за 20 км від кордону, яка не має захисту від FPV.

Інцидент з російським дроном та машиною м'ясокомбінату сталась на трасі між Богодуховом та Охтиркою, написали у Telegram-каналі медіа "Думка. Новини Харкова". На відео з місця подій — охоплений полум'ям автомобіль, при цьому вогонь горів всередині кабіни. На кадрах з інших ракурсів помітно пошкодження кузова. Крім того, один з водіїв, який їхав повз місце удару, показав м'ясну продукцію, яка всипала асфальт: бачимо, серед іншого, пакування з сардельками.

Перші повідомлення про влучання FPV РФ по фурі м'ясокомбінату з'явились у мережі о 9:58. Вказується, що удар припав на відтинок шляху, який проходить на відстані 20 км від кордону. У дописі зауважується, що росіяни не раз б'ють по ділянці біля Богодухова: активізувались у весни 2026 року. На відео з мережі — точка удару неподалік від АЗС (як показують дорожні знаки), а траса — відкрита і не захищена антидроновими сітками, хоч проходить близько від російсько-українського кордону.

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"Ворог намагається порушити транспортне сполучення та логістику продуктів харчування у прикордонних районах", — ідеться у дописі.

На карті бойових дій DeepState можна відшукати трасу Богодухів-Охтирка Р46, на якій дрон, як мінімум, вчетверте за останні місяці влучив по фурі м'ясокомбінату. Бачимо, що дорога тягнеться паралельно кордону на відстані 22-30 км, і при цьому незахищена антидроновими сітками на ділянках, які потрапляють під удари FPV РФ.

Обстріли Харківщини — траса Богодухів-Охтирка Р46, яка потрапила під удар FPV РФ 29 червня Фото: DeepState

Обстріли Харківщини — деталі

У соцмережах "Салтівського м'ясокомбінату" поки що немає коментарів щодо удару по вантажівці. Тим часом у мережі є інформація про інші аналогічні випадки з машинами цього ж підприємства: про це написало "Кордон.медіа". З'ясувалось, що таких атак було вже три. У останній (на той час), яка сталась 6 червня, водій встиг вистрибнути з кабіни.

Обстріли Харківщини — влучання РФ по машині "Салтівського м'ясокомбінату" 6 червня Фото: Facebook

Інформацію про удари по Богодухову підтвердив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. У дописі посадовця, який з'явився близько 9-10 год, ішлося про серію ударів ЗС РФ по Харкову та ще 24 населених пунктах. Серед інших, постраждали люди та цивільні об'єкти у Богодухові та Богодухівському районі, у тому числі згадують чотири вантажівки та дві АЗС. Постраждали близько 30 людей, з них двоє загиблих (55-річна жінка у селі Задонецьке та 45-річний чоловік у м. Валки): даних про загибель чи поранення водія фури немає.

Зазначимо, Фокус писав про інші обстріли Харківської області та Харкова. Один з таких випадків стався в ніч на 9 червня. Як повідомили військові адміністрації, росіяни запустили дрони-камікадзе "Шахед" та ракети. Під ударом опинились Шевченківський та Холодногірський райони Харкова, і також Чугуївський район Харківщини. Під повітряний удар РФ потрапила будівля комунального підприємства та вилетіли вікна у кількох багатоповерхівок: були загиблі та поранені.

Нагадуємо, у травні ЗС РФ вкотре вдарили по Харкову: під обстріл потрапив вихід з метро, житлові будинки та магазини.