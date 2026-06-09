Росіяни масовано атакували Харків "Шахедами" і Чугуїв ракетами: є загиблі та поранені (фото)

У ніч на 9 червня росіяни масовано атакували Харків дронами-камікадзе типу "Шахед". По місту спалахнули пожежі після ударів, відомо про близько десятка поранених. Також ворог атакував Чугуїв на Харківщині ракетами, внаслідок чого є загиблі.

Під ударом "Шахедів" у Харкові опинилися Шевченківський та Холодногірський райони. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За даними мера, серед руйнувань внаслідок обстрілу — будівля одного з комунальних підприємств міста. Поранень зазнав працівник установи.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що у Шевченківському районі пошкоджео скління вікон у житловому будинку. Також, попередньо, сталося влучання "Шахеда" у дах п'ятиповерхового будинку. У домі навпроти повилітали вікна.

Близько 02:00 години мер Терехов уточнив, що у Шевченківському районі зафіксовано удар безпілотника по житловій багатоповерхівці.

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"Наразі відомо про шістьох постраждалих, по всіх місцях ударів — їх біля десятка", — інформував міський голова.

В ОВА зазначили, що також у Харкові загорілися близько 10 автомобілів внаслідок атаки. Вся інформація щодо наслідків встановлюється, на місцях працюють оперативні служби.

Атака на Чугуїв

Також близько 01:00 години ЗС РФ здійснили серію ракетних ударів по Чугуєву на Харківщині, повідомила міська голова Галина Мінаєва. Внаслідок цього по місту спалахнули пожежі.

Станом на 02:00 годину стало відомо про трьох загиблих і трьох поранених внаслідок ракетної атаки на Чугуїв.

"Пошкодження отримали близько восьми багатоквартирних будинків та більше десяти приватних", — інформувала Мінаєва.

Нагадаємо, 5 червня ЗС РФ вдарили по харчовому підприємству на Київщині, яке виготовляло продукти для дітей.

Також під час атаки на Дніпро 3 червня росіяни пошкодили логістичний термінал "Нової пошти".