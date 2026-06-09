Россияне массированно атаковали Харьков "Шахедами" и Чугуев ракетами: есть погибшие и раненые (фото)

В ночь на 9 июня россияне массированно атаковали Харьков дронами-камикадзе типа "Шахед". По городу вспыхнули пожары после ударов, известно об около десятка раненых. Также враг атаковал Чугуев на Харьковщине ракетами, в результате чего есть погибшие.

Под ударом "Шахедов" в Харькове оказались Шевченковский и Холодногорский районы. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

По данным мэра, среди разрушений в результате обстрела — здание одного из коммунальных предприятий города. Ранения получил работник учреждения.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что в Шевченковском районе повреждено остекление окон в жилом доме. Также, предварительно, произошло попадание "Шахеда" в крышу пятиэтажного дома. В доме напротив повылетали окна.

Около 02:00 часов мэр Терехов уточнил, что в Шевченковском районе зафиксирован удар беспилотника по жилой многоэтажке.

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"Сейчас известно о шести пострадавших, по всем местам ударов — их около десятка", — информировал городской голова.

В ОВА отметили, что также в Харькове загорелись около 10 автомобилей в результате атаки. Вся информация о последствиях устанавливается, на местах работают оперативные службы.

Атака на Чугуев

Также около 01:00 часов ВС РФ осуществили серию ракетных ударов по Чугуеву на Харьковщине, сообщила городской голова Галина Минаева. В результате этого по городу вспыхнули пожары.

По состоянию на 02:00 часов стало известно о трех погибших и трех раненых в результате ракетной атаки на Чугуев.

"Повреждения получили около восьми многоквартирных домов и более десяти частных", — информировала Минаева.

Напомним, 5 июня ВС РФ ударили по пищевому предприятию на Киевщине, которое изготавливало продукты для детей.

Также во время атаки на Днепр 3 июня россияне повредили логистический терминал "Новой почты".