Под Харьковом FPV попал в машину мясокомбината: асфальт засыпало сардельками, — соцсети (видео)

FPV-дрон Вооружённых сил Российской Федерации атаковал фургон "Салтовского мясокомбината", который перевозил готовую продукцию недалеко от границы. В результате попадания грузовик загорелся, а на проезжую часть высыпалась готовая продукция. Кадры с места событий показывают участок трассы в 20 км от границы, который не имеет защиты от FPV.

Инцидент с российским дроном и автомобилем мясокомбината произошёл на трассе между Богодуховом и Ахтыркой, сообщили в Telegram-канале СМИ "Думка. Новости Харькова". На видео с места происшествия — охваченный пламенем автомобиль, при этом огонь горел внутри кабины. На кадрах с других ракурсов заметны повреждения кузова. Кроме того, один из водителей, проезжавший мимо места столкновения, показал мясную продукцию, разбросанную по асфальту: среди прочего видны упаковки с сардельками.

Первые сообщения о попадании FPV РФ по грузовику мясокомбината появились в сети в 9:58. Указывается, что удар пришелся на участок дороги, проходящий на расстоянии 20 км от границы. В посте отмечается, что россияне не раз наносят удары по участку возле Богодухова: они активизировались весной 2026 года. На видео из сети — точка удара недалеко от АЗС (как показывают дорожные знаки), а трасса — открытая и не защищенная антидроновыми сетками, хотя и проходит близко от российско-украинской границы.

Відео дня

"Враг пытается нарушить транспортное сообщение и логистику поставок продовольствия в приграничных районах", — говорится в сообщении.

На карте боевых действий DeepState можно найти трассу Богодухов—Ахтырка Р46, на которой дрон, как минимум, в четвертый раз за последние месяцы поразил грузовик мясокомбината. Видно, что дорога проходит параллельно границе на расстоянии 22–30 км и при этом не защищена антидроновыми сетками на участках, которые попадают под удары FPV РФ.

Обстрелы Харьковской области — трасса Богодухов—Ахтырка Р46, которая 29 июня подверглась удару со стороны FPV РФ Фото: DeepState

Обстрелы Харьковской области — подробности

В соцсетях "Салтовского мясокомбината" пока нет комментариев по поводу удара по грузовику. Между тем в сети появилась информация о других аналогичных случаях с автомобилями этого же предприятия: об этом написало "Кордон.медиа". Выяснилось, что таких атак было уже три. В последней (на тот момент), произошедшей 6 июня, водитель успел выпрыгнуть из кабины.

Обстрелы Харьковской области — удар РФ по автомобилю "Салтовского мясокомбината" 6 июня Фото: Facebook

Информацию об ударах по Богодухову подтвердил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. В сообщении чиновника, появившемся около 9–10 часов, речь шла о серии ударов ВС РФ по Харькову и ещё 24 населённым пунктам. Среди прочего, пострадали люди и гражданские объекты в Богодухове и Богодуховском районе, в том числе упоминаются четыре грузовика и две АЗС. Пострадали около 30 человек, из них двое погибли (55-летняя женщина в селе Задонецкое и 45-летний мужчина в г. Валки): данных о гибели или ранении водителя грузовика нет.

Отметим, что Фокус писал о других обстрелах Харьковской области и Харькова. Один из таких случаев произошел в ночь на 9 июня. Как сообщили военные администрации, россияне запустили дроны-камикадзе "Шахед" и ракеты. Под ударом оказались Шевченковский и Холодногорский районы Харькова, а также Чугуевский район Харьковской области. Под воздушный удар РФ попало здание коммунального предприятия, а в нескольких многоэтажках вылетели окна: были погибшие и раненые.

Напоминаем, что в мае Вооружённые силы РФ в очередной раз нанесли удар по Харькову: под обстрел попали выход из метро, жилые дома и магазины.