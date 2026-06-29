Вже тиждень у Козачій Лопані: ЗС РФ "просочились" на новій ділянці під Харковом, — УП (карта)
Збройні сили Російської Федерації проникли у село Козача Лопань Харківської області, і можуть перебувати у селі цілий тиждень, ідеться у матеріалі медіа. При цьому українське командування визнало прагнення росіян інфільтруватись на новому відтинку фронту, але поки не підтвердило офіційну втрату нового населеного пункту у шостій точці прориву РФ на Харківщині.
Російські військові перебувають у Козачій Лопані, прорвавшись на глибину близько двох кілометрів, написало медіа "Українська правда". Джерела журналістів заявили, що це сталось тиждень тому. При цьому росіяни використовують тактику інфільтрації, коли вперед ідуть одна-дві особи, ховаючись від засобів спостереження ЗСУ.
Неназваний співрозмовник з війська пояснив УП, що росіяни вже в селі, кількість — невідома, а втрата населеного пункту може бути пов'язані з втратою Ветеринарного, яке сталось у травні й після якого зняли комбрига 58 окремої бригади. На УП нагадали, що ідеться про Івана Шниря, про зняття якого написала нардепка Мар'яна Безугла.
Медіа отримало коментарі командування щодо ситуації у Козачій Лопані. Співрозмовник з угрупування об'єднаних сил повідомив, що ЗС РФ "здійснили тактичне вклинення" на ділянці кордону біля села Гранів та намагаються пробратись у населений пункт, який, як сказали джерела УП, вже перебуває під контролем противника. Також зауважується, що фіксують "реальні спроби" прорватись через державний кордон. У матеріалі є слова речника УОС Віктора Трегубова, який уточнив, що бої тривають між Граневим та Козачою Лопанню.
Журналісти поспілкувались з начальником Дергачівської МВА В’ячеславом Задоренком. З'ясувалось, що у Козачій Лопані можуть перебувати понад 100 цивільних мешканців. Тим часом активні бойові дії на цьому відтинку кордону тривають вже 2-3 місяці. Посадовець сказав, що підрозділи ЗС РФ проникли на найближчі хутори — це Ветеринарне, Шевченка, Гранів, і "звідти роблять спроби перейти до н.п. Козача Лопань".
Наступ РФ — що відбувається на Харківщині
На карті бойових дій проєкту DeepState бачимо ситуацію у районі Козачої Лопані. Аналітики позначили сіру зону площею 1,63 кв. км та червону зону 1,03 кв. км біля Ветеринарного (з 11 квітня), і також є сіра зона 1,28 кв. км на хуторах Шевченкове та Гранів (з 19 червня). При цьому населений пункт, у який начебто проникли росіяни, все ще позначений у зеленій зоні, тобто він перебуває під повним контролем України.
Зранку 29 червня на сторінці Facebook Генштабу ЗСУ опублікували інформацію про ситуацію на полі бої та конфігурацію лінії фронту. На карті командування вказано, що Ветеринарне та Козача Лопань — під контролем ЗСУ. Тим часом 27 червня речник УОС Трегубов у ефірі "Суспільного" розповів про ситуацію на півночі Харківської області. З його слів, росіяни ведуть бої на північних околицях Козачої Лопані. Уточнюється, що це "невелике вклинення", але небезпечне, оскільки надто близько Харків, і росіяни зможуть запускати FPV прямо по обласному центру. Зауважмо, згідно з картою DeepState, від околиць Харкова до Козачої Лопані, визволенної у листопаді 2022 року, — близько 31 км.
Зазначимо, 23 червня медіа розповіли про обстріл Харківської області, під час якого ЗС РФ використали 500-кілограмову керовану авіабомбу. Бомба не вибухнула та упала посеред обійстя: прибули вибухотехніки та знешкодили снаряд.
Нагадуємо, зранку 29 червня Фокус писав про удар дрона ЗС РФ по вантажівці м'ясокомбінату, як рухалась у Харківській області на відстані 20 км від російсько-українського кордону.