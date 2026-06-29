Вже тиждень у Козачій Лопані: ЗС РФ "просочились" на новій ділянці під Харковом, — УП (карта)

Збройні сили Російської Федерації проникли у село Козача Лопань Харківської області, і можуть перебувати у селі цілий тиждень, ідеться у матеріалі медіа. При цьому українське командування визнало прагнення росіян інфільтруватись на новому відтинку фронту, але поки не підтвердило офіційну втрату нового населеного пункту у шостій точці прориву РФ на Харківщині.

Російські військові перебувають у Козачій Лопані, прорвавшись на глибину близько двох кілометрів, написало медіа "Українська правда". Джерела журналістів заявили, що це сталось тиждень тому. При цьому росіяни використовують тактику інфільтрації, коли вперед ідуть одна-дві особи, ховаючись від засобів спостереження ЗСУ.

Неназваний співрозмовник з війська пояснив УП, що росіяни вже в селі, кількість — невідома, а втрата населеного пункту може бути пов'язані з втратою Ветеринарного, яке сталось у травні й після якого зняли комбрига 58 окремої бригади. На УП нагадали, що ідеться про Івана Шниря, про зняття якого написала нардепка Мар'яна Безугла.

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Медіа отримало коментарі командування щодо ситуації у Козачій Лопані. Співрозмовник з угрупування об'єднаних сил повідомив, що ЗС РФ "здійснили тактичне вклинення" на ділянці кордону біля села Гранів та намагаються пробратись у населений пункт, який, як сказали джерела УП, вже перебуває під контролем противника. Також зауважується, що фіксують "реальні спроби" прорватись через державний кордон. У матеріалі є слова речника УОС Віктора Трегубова, який уточнив, що бої тривають між Граневим та Козачою Лопанню.

Журналісти поспілкувались з начальником Дергачівської МВА В’ячеславом Задоренком. З'ясувалось, що у Козачій Лопані можуть перебувати понад 100 цивільних мешканців. Тим часом активні бойові дії на цьому відтинку кордону тривають вже 2-3 місяці. Посадовець сказав, що підрозділи ЗС РФ проникли на найближчі хутори — це Ветеринарне, Шевченка, Гранів, і "звідти роблять спроби перейти до н.п. Козача Лопань".

Наступ РФ — що відбувається на Харківщині

На карті бойових дій проєкту DeepState бачимо ситуацію у районі Козачої Лопані. Аналітики позначили сіру зону площею 1,63 кв. км та червону зону 1,03 кв. км біля Ветеринарного (з 11 квітня), і також є сіра зона 1,28 кв. км на хуторах Шевченкове та Гранів (з 19 червня). При цьому населений пункт, у який начебто проникли росіяни, все ще позначений у зеленій зоні, тобто він перебуває під повним контролем України.

Наступ РФ — Козача Лопань на Харківщині на карті DeepState, 29 червня Фото: DeepState

Зранку 29 червня на сторінці Facebook Генштабу ЗСУ опублікували інформацію про ситуацію на полі бої та конфігурацію лінії фронту. На карті командування вказано, що Ветеринарне та Козача Лопань — під контролем ЗСУ. Тим часом 27 червня речник УОС Трегубов у ефірі "Суспільного" розповів про ситуацію на півночі Харківської області. З його слів, росіяни ведуть бої на північних околицях Козачої Лопані. Уточнюється, що це "невелике вклинення", але небезпечне, оскільки надто близько Харків, і росіяни зможуть запускати FPV прямо по обласному центру. Зауважмо, згідно з картою DeepState, від околиць Харкова до Козачої Лопані, визволенної у листопаді 2022 року, — близько 31 км.

Наступ РФ — Козача Лопань на Харківщині на карті Генштабу ЗСУ, 29 червня Фото: Генштаб ЗСУ

Зазначимо, 23 червня медіа розповіли про обстріл Харківської області, під час якого ЗС РФ використали 500-кілограмову керовану авіабомбу. Бомба не вибухнула та упала посеред обійстя: прибули вибухотехніки та знешкодили снаряд.

Нагадуємо, зранку 29 червня Фокус писав про удар дрона ЗС РФ по вантажівці м'ясокомбінату, як рухалась у Харківській області на відстані 20 км від російсько-українського кордону.