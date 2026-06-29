Уже неделю в Казачьей Лопане: ВС РФ "проникли" на новый участок под Харьковом, — УП (карта)

Вооруженные силы Российской Федерации проникли в село Козача Лопань Харьковской области и, судя по информации в СМИ, могут быть в селе целую неделю. При этом украинское командование признало попытку россиян проникнуть на новый участок фронта, но пока не подтвердило официальную потерю нового населенного пункта в шестой точке прорыва РФ в Харьковской области.

Российские военные находятся в Казачьей Лопане, прорвавшись на глубину около двух километров, сообщило издание "Украинская правда". Источники журналистов заявили, что это произошло неделю назад. При этом россияне используют тактику инфильтрации, когда вперед идут один-два человека, скрываясь от средств наблюдения ВСУ.

Неназванный собеседник из армии пояснил УП, что россияне уже находятся в селе, их количество неизвестно, а потеря населенного пункта может быть связана с потерей Ветеринарного, которая произошла в мае и после которой сняли комбрига 58-й отдельной бригады. В "УП" напомнили, что речь идет об Иване Шныре, об отстранении которого написала народный депутат Марьяна Безуглая.

Відео дня

СМИ получило комментарии командования по поводу ситуации в Казачьей Лопани. Собеседник из группировки объединенных сил сообщил, что ВС РФ "осуществили тактическое вклинение" на участке границы возле села Гранов и пытаются пробраться в населенный пункт, который, как сообщили источники УП, уже находится под контролем противника. Также отмечается, что фиксируются "реальные попытки" прорваться через государственную границу. В материале приводятся слова пресс-секретаря УОС Виктора Трегубова, который уточнил, что бои продолжаются между Граневым и Козачьей Лопанью.

Журналисты пообщались с начальником Дергачевской МВА Вячеславом Задоренко. Выяснилось, что в Козачьей Лопане могут находиться более 100 мирных жителей. Между тем активные боевые действия на этом участке границы продолжаются уже 2–3 месяца. Чиновник сообщил, что подразделения ВС РФ проникли в ближайшие хутора — Ветеринарное, Шевченко, Гранов — и "оттуда предпринимают попытки перейти в населённый пункт Козачья Лопань".

Наступление РФ — что происходит в Харьковской области

На карте боевых действий проекта DeepState видна ситуация в районе Козачьей Лопани. Аналитики обозначили серую зону площадью 1,63 кв. км и красную зону площадью 1,03 кв. км возле Ветеринарного (с 11 апреля), а также есть серая зона площадью 1,28 кв. км на хуторах Шевченково и Гранов (с 19 июня). При этом населенный пункт, в который якобы проникли россияне, по-прежнему обозначен в зеленой зоне, то есть находится под полным контролем Украины.

Наступление РФ — Козача Лопань в Харьковской области на карте DeepState, 29 июня Фото: DeepState

Утром 29 июня на странице Генштаба ВСУ в Facebook была опубликована информация о ситуации на поле боя и конфигурации линии фронта. На карте командования указано, что Ветеринарное и Козачья Лопань находятся под контролем ВСУ. Между тем 27 июня пресс-секретарь УОС Трегубов в эфире "Суспильного" рассказал о ситуации на севере Харьковской области. По его словам, россияне ведут бои на северных окраинах Казачьей Лопани. Уточняется, что это "небольшое вклинение", но опасное, поскольку слишком близко находится Харьков, и россияне смогут запускать FPV прямо на областной центр. Отметим, что согласно карте DeepState, от окраин Харькова до Казачьей Лопани, освобожденной в ноябре 2022 года, — около 31 км.

Наступление РФ — Козача Лопань в Харьковской области на карте Генштаба ВСУ, 29 июня Фото: Генштаб ВСУ

Отметим, что 23 июня СМИ сообщили об обстреле Харьковской области, в ходе которого ВС РФ применили 500-килограммовую управляемую авиабомбу. Бомба не взорвалась и упала посреди двора: на место прибыли взрывотехники и обезвредили снаряд.

Напоминаем, что утром 29 июня Фокус сообщал об ударе дрона ВС РФ по грузовику мясокомбината, который двигался в Харьковской области на расстоянии 20 км от российско-украинской границы.