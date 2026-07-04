У розпал атаки дронів на РФ: Фінляндія закрила частину повітряного простору, — ЗМІ

Фінляндія на кілька годин закрила частину повітряного та морського простору над східною частиною Фінської затоки через загрозу появи безпілотників. За даними фінських ЗМІ, це сталося на тлі масштабної атаки українських дронів по території Росії, імовірною ціллю якої був Санкт-Петербург.

Як повідомили Сили оборони Фінляндії на сторінці в X, тимчасові обмеження запровадили вранці як превентивний захід. Вони стосувалися як авіаційного, так і морського руху в східній частині Фінської затоки та діяли лише кілька годин.

У військовому відомстві пояснили, що рішення ухвалили для гарантування безпеки цивільного населення та забезпечення безперебійної роботи державних органів. Після перевірки ситуації стало зрозуміло, що жоден безпілотник не порушив повітряний простір країни, тому всі обмеження оперативно скасували.

Фінські ЗМІ припускають, що запровадження цих заходів було пов'язане з війною Росії проти України. Зокрема, йшлося про масовану атаку українських безпілотників по території РФ, які, за попередніми даними, могли рухатися у напрямку Санкт-Петербурга. Саме через ризик того, що дрони можуть опинитися поблизу фінського кордону або випадково зайти у повітряний простір країни, влада вирішила тимчасово обмежити рух.

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Як пише Anadolu Agency, фінські військові наголосили, що йшлося винятково про запобіжний захід. Одночасно вони закликали всіх пілотів — як пілотованої авіації, так і безпілотників — перед польотами перевіряти інформацію про чинні обмеження повітряного простору.

Обмеження запровадили невдовзі після того, як Міністерство оборони Росії заявило про нібито перехоплення 327 українських безпілотників у різних регіонах країни. Тієї ж ночі російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні, внаслідок якої, за даними української влади, у Києві загинули щонайменше 17 людей.

Та все ж для Фінляндії це вже не перший випадок застосування таких заходів. На початку червня країна також тимчасово закривала частину повітряного простору над морськими районами поблизу міст Котка та Хаміна. Тоді військові також пояснили своє рішення безпековою ситуацією, пов'язаною з війною Росії проти України, але подробиць не розголошували. Крім того, у травні фінська влада вже попереджала про підвищений ризик появи безпілотників у регіоні Уусімаа.

Нагадаємо, що 4 липня українські дрони атакували нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі. На його території спалахнуло кілька пожеж, а російська влада заявила про нібито збиття 67 безпілотників над Ленінградською областю.

Також Фокус писав, що Росія з 1 липня тимчасово обмежила роботу низки залізничних пунктів пропуску на кордонах із Фінляндією, Латвією та Естонією. Відповідне рішення передбачає зупинення переміщення людей, транспортних засобів, товарів і вантажів через окремі ділянки державного кордону РФ.