РФ із 1 липня закриє пункти пропуску з трьома країнами ЄС: деталі розпорядження (фото)

Росія з 1 липня тимчасово обмежує роботу низки залізничних пунктів пропуску на кордонах із Фінляндією, Латвією та Естонією. Відповідне рішення передбачає зупинення переміщення людей, транспортних засобів, товарів і вантажів через окремі ділянки державного кордону РФ.

Як повідомляє російське видання "РИА Новости", уряд Російської Федерації ухвалив рішення про тимчасове припинення руху через кілька залізничних переходів, що з’єднують країну з сусідніми державами Європейського Союзу. Розпорядження було підписане 30 червня 2026 року та набуває чинності з 1 липня.

Згідно з оприлюдненим документом, обмеження поширюються на низку залізничних пунктів пропуску через державний кордон Росії. Через них тимчасово забороняється рух пасажирів, транспорту, а також перевезення товарів і вантажних відправлень.

Розпорядження російського уряду про закриття КПП на кордоні з країнами ЄС Фото: Telegram Розпорядження російського уряду про закриття КПП на кордоні з країнами ЄС Фото: Telegram

До переліку закритих переходів увійшли пункти у Ленінградській області та Санкт-Петербурзі — Выборг, Санкт-Петербург-Фінляндський і Светогорськ. Також під обмеження потрапили залізничні напрямки Вяртсиля та Люття, розташовані у Республіці Карелія.

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Крім того, Росія припиняє рух через пункти пропуску на кордоні з Естонією та Латвією. Йдеться про залізничний перехід Печори-Псковські у Псковській області та пункт Питалово на російсько-латвійській ділянці кордону.

У розпорядженні російського уряду зазначено, що Міністерство закордонних справ РФ має офіційно повідомити про це рішення Фінляндію, Естонію та Латвію.

Документ не містить інформації щодо конкретних строків дії обмежень або умов відновлення роботи закритих переходів. Наразі відомо лише, що з 1 липня через зазначені залізничні пункти буде призупинено рух усіх категорій осіб і вантажів.

Нагадаємо, що у травні у Росії заявили, нібито Україна може готувати атаки по території РФ із Латвії. У Службі зовнішньої розвідки РФ стверджували, що Київ начебто домовився з латвійською владою та направив туди військових, які працюють із дронами. Також у Москві заявляли, що Україна може використовувати територію країн Балтії для запуску безпілотників по Росії.

Згодом, міністр закордонних справ Латвії Байба Браже відреагувала на заяви російської зовнішньої розвідки щодо нібито підготовки Україною ударів по території Росії з використанням латвійської території та назвала ці твердження черговою брехнею Кремля.

Водночас Bloomberg писав, що Україна демонструє найкращі результати на полі бою за останні роки, тоді як витрати Росії різко зростають, а її військові успіхи зменшуються. І саме тому глава Кремля може піти на відчайдушний крок — напасти на одну з країн НАТО, зокрема Естонію.