"Росія знову бреше": Латвія відкинула звинувачення РФ щодо підготовки ударів ЗСУ з її території

Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже відреагувала на заяви російської зовнішньої розвідки щодо нібито підготовки Україною ударів по території Росії з використанням латвійської території. Вона категорично спростувала ці твердження.

Зокрема, у своєму дописі в соцмережі X очільниця латвійського МЗС наголосила, що Росія знову поширює неправдиву інформацію. За її словами, цього разу джерелом дезінформації виступила Служба зовнішньої розвідки РФ, яка проводить інформаційну кампанію проти Латвії. Браже підкреслила, що Латвія не надає свій повітряний простір чи територію для будь-яких атак на Росію, і це неодноразово доводилося до відома російської сторони.

"Росія знову бреше! Цього разу це СВР або Служба зовнішньої розвідки, яка проводить кампанію дезінформації проти Латвії. Факт: Латвія НЕ надає повітряний простір для атак на Росію. Це неодноразово пояснювали російським представникам", — написала вона.

Відео дня

Також вона оприлюднила текст заяви пресбюро Служби зовнішньої розвідки РФ, у якій стверджується, що Україна нібито готує серію ударів по території Росії та може використовувати для цього країни Балтії. У повідомленні російської розвідки йдеться про можливий запуск безпілотників із території цих держав, а також про нібито залучення українських військових до підготовки операцій на об’єктах у Латвії.

Окрім цього, у заяві СЗР РФ висловлюється твердження, що Україна нібито вже переконала латвійську сторону погодитися на подібні дії. У Москві також заявляють, що Володимир Зеленський нібито хоче показати західним партнерам потенціал ЗСУ та здатність завдавати шкоди російській економіці. Ба більше, російська розвідка стверджує, що до Латвії нібито вже прибули військовослужбовці українських сил безпілотних систем.

У цій же заяві містяться й погрози: у Москві заявляють, що їм нібито відомі "центри ухвалення рішень" на території Латвії, а також натякають, що членство країни в НАТО не гарантує захисту у разі таких дій.

Окрім очільниці МЗС Латвії, заяви Росії також спростував президент країни Едгарс Рінкевичс. У своєму дописі в соцмережі X він наголосив, що твердження про нібито дозвіл Латвії будь-якій державі використовувати її повітряний простір чи територію для здійснення атак проти Росії або інших країн є неправдивими. За його словами, такі заяви не відповідають дійсності та є черговим прикладом дезінформації з боку Росії.

Підготовка Україною "атак по РФ" з території Латвії — що про це кажуть в Києві

Водночас не промовчала й українська сторона, і речник МЗС України Георгій Тихий на своїй стоірнці в X оприлюднив пост, де зазначив, що звинувачення Росії про нібито підготовку Україною атак з території Латвії є повністю неправдивими. Він наголосив, що Україна не використовує і не планує використовувати територію чи повітряний простір Латвії для будь-яких операцій проти Росії.

"Російська брехня є лише продовженням її ширшої пропагандистської кампанії, спрямованої на дестабілізацію громадської думки в Латвії та ширших Балтійських країнах. Ми дякуємо нашим латвійським друзям за те, що вони одразу розгледіли їх наскрізь", — додав він.

Нагадаємо, що 7 травня кілька безпілотників увійшли в повітряний простір Латвії з боку Росії, внаслідок чого два з них впали на території країни.

Також Фокус писав, що після падіння одного з цих БпЛА неподалік однієї з латвійських нафтобаз міністр оборони Латвії Андріс Спрудс пішов з посади.