"Россия снова врет": Латвия отвергла обвинения РФ в подготовке ударов ВСУ с ее территории

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже отреагировала на заявления российской внешней разведки о якобы подготовке Украиной ударов по территории России с использованием латвийской территории. Она категорически опровергла эти утверждения.

В частности, в своей заметке в соцсети X руководительница латвийского МИД подчеркнула, что Россия снова распространяет ложную информацию. По ее словам, на этот раз источником дезинформации выступила Служба внешней разведки РФ, которая проводит информационную кампанию против Латвии. Браже подчеркнула, что Латвия не предоставляет свое воздушное пространство или территорию для любых атак на Россию, и это неоднократно доводилось до сведения российской стороны.

"Россия снова врет! На этот раз это СВР или Служба внешней разведки, которая проводит кампанию дезинформации против Латвии. Факт: Латвия НЕ предоставляет воздушное пространство для атак на Россию. Это неоднократно объясняли российским представителям", — написала она.

Также она обнародовала текст заявления пресс-бюро Службы внешней разведки РФ, в котором утверждается, что Украина якобы готовит серию ударов по территории России и может использовать для этого страны Балтии. В сообщении российской разведки говорится о возможном запуске беспилотников с территории этих государств, а также о якобы привлечении украинских военных к подготовке операций на объектах в Латвии.

Кроме этого, в заявлении СВР РФ высказывается утверждение, что Украина якобы уже убедила латвийскую сторону согласиться на подобные действия. В Москве также заявляют, что Владимир Зеленский якобы хочет показать западным партнерам потенциал ВСУ и способность наносить ущерб российской экономике. Более того, российская разведка утверждает, что в Латвию якобы уже прибыли военнослужащие украинских сил беспилотных систем.

В этом же заявлении содержатся и угрозы: в Москве заявляют, что им якобы известны "центры принятия решений" на территории Латвии, а также намекают, что членство страны в НАТО не гарантирует защиты в случае таких действий.

Кроме главы МИД Латвии, заявления России также опроверг президент страны Эдгарс Ринкевичс. В своей заметке в соцсети X он отметил, что утверждение о якобы разрешении Латвии любому государству использовать ее воздушное пространство или территорию для осуществления атак против России или других стран являются ложными. По его словам, такие заявления не соответствуют действительности и являются очередным примером дезинформации со стороны России.

Подготовка Украиной "атак по РФ" с территории Латвии — что об этом говорят в Киеве

В то же время не промолчала и украинская сторона, и представитель МИД Украины Георгий Тихий на своей стоирнци в X обнародовал пост, где отметил, что обвинения России о якобы подготовке Украиной атак с территории Латвии являются полностью ложными. Он подчеркнул, что Украина не использует и не планирует использовать территорию или воздушное пространство Латвии для любых операций против России.

"Российская ложь является лишь продолжением ее более широкой пропагандистской кампании, направленной на дестабилизацию общественного мнения в Латвии и более широких Балтийских странах. Мы благодарим наших латвийских друзей за то, что они сразу разглядели их насквозь", — добавил он.

Напомним, что 7 мая несколько беспилотников вошли в воздушное пространство Латвии со стороны России, в результате чего два из них упали на территории страны.

Также Фокус писал, что после падения одного из этих БпЛА неподалеку от одной из латвийских нефтебаз министр обороны Латвии Андрис Спрудс ушел с должности.