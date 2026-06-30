Россия с 1 июля закроет пункты пропуска с тремя странами ЕС: подробности распоряжения (фото)

С 1 июля Россия временно ограничивает работу ряда железнодорожных пунктов пропуска на границах с Финляндией, Латвией и Эстонией. Соответствующее решение предусматривает приостановку перемещения людей, транспортных средств, товаров и грузов через отдельные участки государственной границы РФ.

Как сообщает российское издание "РИА Новости", правительство Российской Федерации приняло решение о временном прекращении движения через несколько железнодорожных переходов, соединяющих страну с соседними государствами Европейского Союза. Распоряжение было подписано 30 июня 2026 года и вступает в силу с 1 июля.

Согласно обнародованному документу, ограничения распространяются на ряд железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу России. Через них временно запрещается движение пассажиров и транспорта, а также перевозка товаров и грузовых отправлений.

Распоряжение российского правительства о закрытии КПП на границе со странами ЕС Фото: Telegram Распоряжение российского правительства о закрытии КПП на границе со странами ЕС Фото: Telegram

В перечень закрытых переходов вошли пункты в Ленинградской области и Санкт-Петербурге — Выборг, Санкт-Петербург-Финляндский и Светогорск. Также под ограничения попали железнодорожные направления Вяртсиля и Люття, расположенные в Республике Карелия.

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Кроме того, Россия приостанавливает движение через пункты пропуска на границе с Эстонией и Латвией. Речь идет о железнодорожном переходе "Печоры-Псковские" в Псковской области и пункте "Питалово" на российско-латвийском участке границы.

В распоряжении российского правительства указано, что Министерство иностранных дел РФ должно официально уведомить об этом решении Финляндию, Эстонию и Латвию.

В документе отсутствует информация о конкретных сроках действия ограничений или условиях возобновления работы закрытых переходов. На данный момент известно лишь, что с 1 июля через указанные железнодорожные пункты будет приостановлено движение всех категорий лиц и грузов.

Напомним, что в мае в России заявили, будто Украина может готовить атаки на территорию РФ с территории Латвии. В Службе внешней разведки РФ утверждали, что Киев якобы договорился с латвийскими властями и направил туда военных, которые работают с дронами. Также в Москве заявляли, что Украина может использовать территорию стран Балтии для запуска беспилотников по России.

Впоследствии министр иностранных дел Латвии Байба Браже отреагировала на заявления российской внешней разведки о якобы готовящихся Украиной ударах по территории России с использованием латвийской территории и назвала эти утверждения очередной ложью Кремля.

В то же время Bloomberg писал, что Украина демонстрирует лучшие результаты на поле боя за последние годы, в то время как расходы России резко растут, а её военные успехи сокращаются. И именно поэтому глава Кремля может пойти на отчаянный шаг — напасть на одну из стран НАТО, в частности на Эстонию.