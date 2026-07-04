В разгар атаки дронов на РФ: Финляндия закрыла часть воздушного пространства, — СМИ

Финляндия на несколько часов закрыла часть воздушного и морского пространства над восточной частью Финского залива из-за угрозы появления беспилотников. По данным финских СМИ, это произошло на фоне масштабной атаки украинских дронов на территорию России, вероятной целью которой был Санкт-Петербург.

Как сообщили Силы обороны Финляндии на своей странице в X, временные ограничения были введены утром в качестве превентивной меры. Они касались как авиационного, так и морского движения в восточной части Финского залива и действовали всего несколько часов.

В военном ведомстве пояснили, что решение было принято для обеспечения безопасности гражданского населения и бесперебойной работы государственных органов. После проверки ситуации выяснилось, что ни один беспилотник не нарушил воздушное пространство страны, поэтому все ограничения были оперативно отменены.

Финские СМИ предполагают, что введение этих мер было связано с войной России против Украины. В частности, речь шла о массированной атаке украинских беспилотников на территорию РФ, которые, по предварительным данным, могли двигаться в направлении Санкт-Петербурга. Именно из-за риска того, что дроны могут оказаться вблизи финской границы или случайно зайти в воздушное пространство страны, власти решили временно ограничить движение.

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Как сообщает Anadolu Agency, финские военные подчеркнули, что речь шла исключительно о превентивной мере. Одновременно они призвали всех пилотов — как пилотируемой авиации, так и беспилотников — перед полетами проверять информацию о действующих ограничениях воздушного пространства.

Ограничения ввели вскоре после того, как Министерство обороны России заявило о якобы перехвате 327 украинских беспилотников в различных регионах страны. В ту же ночь российские войска совершили очередную массированную атаку на Украину, в результате которой, по данным украинских властей, в Киеве погибли не менее 17 человек.

И все же для Финляндии это уже не первый случай применения таких мер. В начале июня страна также временно закрывала часть воздушного пространства над морскими районами вблизи городов Котка и Хамина. Тогда военные также объяснили своё решение ситуацией с безопасностью, связанной с войной России против Украины, но подробностей не разглашали. Кроме того, в мае финские власти уже предупреждали о повышенном риске появления беспилотников в регионе Уусимаа.

Напомним, что 4 июля украинские дроны атаковали нефтяной терминал в Санкт-Петербурге. На его территории вспыхнуло несколько пожаров, а российские власти заявили о якобы сбитых 67 беспилотниках над Ленинградской областью.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что Россия с 1 июля временно ограничила работу ряда железнодорожных пунктов пропуска на границах с Финляндией, Латвией и Эстонией. Соответствующее решение предусматривает приостановку перемещения людей, транспортных средств, товаров и грузов через отдельные участки государственной границы РФ.