У Києві через удар РФ загинули дві працівниці "Укренерго": син однієї з них осиротів

Унаслідок масованої атаки ЗС РФ по Києву 6 липня загинули дві працівниці НЕК "Укренерго". Жінки працювали у Відділі підтримки здоров’я та добробуту працівників компанії та щодня допомагали колегам із медичними, юридичними й психологічними питаннями.

У дописі компанії "Укренерго" на офіційній сторінці у Telegram йдеться, що внаслідок сьогоднішньої атаки ЗС РФ по Києву, 6 липня, загинули дві співробітниці компанії — Інна Кучер та Катерина Антюфєєва.

У компанії зазначили, що обох працівниць добре знав увесь колектив. Крім того, Інна Кучер нещодавно очолила Відділ підтримки здоров’я та добробуту працівників, а Катерина Антюфєєва працювала там менеджером зі страхування. Щодня вони опрацьовували десятки звернень від співробітників та допомагали організовувати медичну допомогу, юридичні консультації й психологічну підтримку.

Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що в компанії до останнього сподівалися на помилку та не могли повірити у загибель колег. За його словами, після нічного обстрілу багато працівників компанії постраждали, а відділ, у якому працювали Інна та Катерина, мав би отримати вранці значну кількість звернень від співробітників.

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"Після складної минулої ночі багато наших працівників постраждали від обстрілів. І сьогодні на ранок дівчат з Відділу підтримки здоров'я та добробуту точно мали б шквал звернень. На жаль, Катя й Інна вже нікому допомогти не могли. Світла пам'ять загиблим", — сказав він.

Також в "Укренерго" повідомили, що Інна Кучер і Катерина Антюфєєва були близькими подругами та мешкали в одному будинку. Разом із жінками внаслідок російського удару загинув і чоловік Інни Кучер. У подружжя залишився син.

У компанії висловили співчуття рідним та близьким загиблих і наголосили, що пам’ять про працівниць назавжди залишиться у колективі.

Варто зауважити, що внаслідок атаки ЗС РФ загинуло щонайменше 15 мешканців Києва — рятувальники деблокували ще одне тіло з-під завалів девʼятиповерхівки у Подільському районі. Крім того, у Вишневому після удару та вибуху загинули ще семеро людей, а загальна кількість постраждалих у столиці сягнула 71 особи, серед яких шестеро дітей.

Крім того, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповідав, що Росія може завдати нового масованого удару по Україні вже найближчими днями або навіть наступного дня після попередньої атаки. Водночас військовий експерт Іван Ступак зазначив, що для підготовки нового обстрілу РФ потрібно щонайменше три доби.