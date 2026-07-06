В Киеве из-за удара РФ погибли две сотрудницы "Укренерго": сын одной из них остался сиротой

В результате массированной атаки ВС РФ на Киев 6 июля погибли две сотрудницы НЭК "Укренерго". Женщины работали в отделе поддержки здоровья и благополучия сотрудников компании и ежедневно помогали коллегам решать медицинские, юридические и психологические вопросы.

В сообщении компании "Укренерго" на официальной странице в Telegram говорится, что в результате сегодняшней атаки ВС РФ на Киев, 6 июля, погибли две сотрудницы компании — Инна Кучер и Екатерина Антюфеева.

В компании отметили, что обеих сотрудниц хорошо знал весь коллектив. Кроме того, Инна Кучер недавно возглавила Отдел поддержки здоровья и благополучия сотрудников, а Екатерина Антюфеева работала там менеджером по страхованию. Ежедневно они обрабатывали десятки обращений от сотрудников и помогали организовывать медицинскую помощь, юридические консультации и психологическую поддержку.

Председатель правления НЭК "Укренерго" Виталий Зайченко заявил, что в компании до последнего надеялись на то, что это ошибка, и не могли поверить в гибель коллег. По его словам, после ночного обстрела многие сотрудники компании пострадали, а в отдел, в котором работали Инна и Екатерина, утром должно было поступить значительное количество обращений от сотрудников.

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"После сложной прошлой ночи многие наши сотрудники пострадали от обстрелов. И сегодня утром девушки из Отдела поддержки здоровья и благополучия наверняка получили бы шквал обращений. К сожалению, Катя и Инна уже никому помочь не могли. Светлая память погибшим", — сказал он.

Кроме того, в "Укренерго" сообщили, что Инна Кучер и Екатерина Антюфеева были близкими подругами и жили в одном доме. Вместе с женщинами в результате российского удара погиб и муж Инны Кучер. У супругов остался сын.

В компании выразили соболезнования родным и близким погибших и подчеркнули, что память о сотрудницах навсегда останется в коллективе.

Стоит отметить, что в результате атаки ВС РФ погибли по меньшей мере 15 жителей Киева — спасатели извлекли ещё одно тело из-под завалов девятиэтажного дома в Подольском районе. Кроме того, в Вишневом после удара и взрыва погибли ещё семь человек, а общее число пострадавших в столице достигло 71 человека, среди которых шестеро детей.

Кроме того, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Россия может нанести новый массированный удар по Украине уже в ближайшие дни или даже на следующий день после предыдущей атаки. В то же время военный эксперт Иван Ступак отметил, что для подготовки нового обстрела РФ потребуется не менее трёх суток.