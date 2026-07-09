"Ми домовились": Зеленський повідомив про пакет ракет PAC-3 для України

Україна отримає новий пакет ракет PAC-3. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, зазначивши, що домовленості вже досягнуто, але точні терміни постачання він не розкрив.

Про це президент заявив у коментарі українській журналістці та відеоблогерці Раміні Есхакзай під час саміту НАТО в Анкарі.

“Зараз прийде один пакет, не буду казати коли, один пакет PAC-3, ми домовились”, — сказав Зеленський. Водночас він наголосив, що цього недостатньо для потреб України.

За словами президента, альтернативою ракетам PAC-3 має стати нова антибалістична система під назвою “ФРЕЯ”. Зеленський повідомив, що найближчими тижнями Україна планує зібрати країни, які увійшли до антибалістичної коаліції та виробляють компоненти для майбутньої системи.

Президент назвав “ФРЕЮ” європейською антибалістичною системою, яка створюватиметься під головуванням України.

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За його словами, до проєкту увійдуть до семи країн, а після запуску виробництва Україна планує не лише забезпечити власні потреби, а й ділитися технологіями з партнерами.

Нагадаємо, група сенаторів США від Республіканської та Демократичної партій звернулася до міністра оборони Піта Гегсета із закликом розблокувати 600 млн доларів військової допомоги для України та союзників у Східній Європі.

Також голова комітету у закордонних справах Палати представників США, республіканець Браян Маст, заявляв, що Київ навряд чи отримає новий пакет фінансової допомоги. Водночас, за його словами, Конгрес може схвалити новий пакет санкцій проти Росії через її війну проти України.

Крім того, раніше повідомлялося, що європейські країни поки не можуть повністю компенсувати скорочення військової підтримки США після приходу до влади Дональда Трампа. За даними Швейцарії, за останні місяці обсяг європейської допомоги Україні майже скоротився вдвічі.