"Мы договорились": Зеленский сообщил о поставке ракет PAC-3 для Украины

Украина получит новый пакет ракет PAC-3. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, отметив, что договоренность уже достигнута, но точные сроки поставки он не раскрыл.

Об этом президент заявил в беседе с украинской журналисткой и видеоблогером Раминой Эсхакзай во время саммита НАТО в Анкаре.

"Сейчас прибудет одна партия, не буду говорить, когда именно, одна партия PAC-3, мы договорились", — сказал Зеленский. В то же время он подчеркнул, что этого недостаточно для нужд Украины.

По словам президента, альтернативой ракетам PAC-3 должна стать новая противоракетная система под названием "ФРЕЯ". Зеленский сообщил, что в ближайшие недели Украина планирует собрать страны, вошедшие в антибаллистическую коалицию и производящие компоненты для будущей системы.

Президент назвал "ФРЕЮ" европейской противоракетной системой, которая будет создаваться под руководством Украины.

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По его словам, в проект войдут до семи стран, а после запуска производства Украина планирует не только обеспечить собственные потребности, но и делиться технологиями с партнерами.

Напомним, группа сенаторов США от Республиканской и Демократической партий обратилась к министру обороны Питу Хэгсету с призывом разблокировать 600 млн долларов военной помощи для Украины и союзников в Восточной Европе.

Кроме того, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США, республиканец Брайан Маст, заявлял, что Киев вряд ли получит новый пакет финансовой помощи. В то же время, по его словам, Конгресс может одобрить новый пакет санкций против России в связи с её войной против Украины.

Кроме того, ранее сообщалось, что европейские страны пока не могут полностью компенсировать сокращение военной поддержки со стороны США после прихода к власти Дональда Трампа. По данным Швейцарии, за последние месяцы объем европейской помощи Украине сократился почти вдвое.