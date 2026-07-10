На Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію: хто має виїхати

Жителям двох населених пунктів у різних частинах Дніпропетровської області оголосили про обов'язкову евакуацію, повідомили у військовій адміністрації. Раніше з цих прифронтових регіонів вивезли понад 10 тисяч дітей, а сьогодні настала черга дорослих, який у тій місцевості залишилось не надто багато. Що відбувається у громадах Дніпропетровщини, до у яких стає небезпечно жити через наближення атак Росії?

Військова адміністрація закликає виїздити громадян з двох населених пунктів, ідеться у дописі глава Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі. Евакуюють з села Васильківки Синельниківського району та з села Вищетарасівки Нікольського району. Посадовець опублікував номери телефонів, за якими слід звертатись для організації виїзду. Наголошується, що виїзд проводять з врахуванням безпеки і для цього використовують броньовані авто.

Ганжа повідомив, що зі вказаних районів вже вивезли дітей, про обов'язкову евакуацію яких оголошували раніше. З'ясувалось, що вивезли сумарно понад 10,5 тис. дітей: 10395 — з Синельниківського району та 132 — з Нікопольського. Глава повідомив, що у небезпечній місцевості залишилось 6,5 тис. дорослих, яким слід виїхати. Люди можуть звернутись у п'ять транзитних центрів та підшукати житло самостійно, або скористатись пропозицією держави.

Відео дня

"Ввели обов’язкову евакуацію всіх мешканців ще з двох населених пунктів області. Дітей звідти вивезли раніше. Тепер небезпечні території мають покинути дорослі", — ідеться у дописі Ганжі.

Евакуація з Дніпропетровщини — деталі

На карті бойових дій проєкту DeepState можна відшукати населені пункти, з яких оголосили евакуацію на Дніпропетровщині. Бачимо, що Васильківка Синельниківського району розташована на лівобережжі, а відстань від лінії фронту — близько 52 км. Тим часом Вищетарасівка — село на правобережжі, розташоване га березі Дніпра. Орієнтовна відстань до зони російської окупації на лівобережжі — близько 10 км. Тим часом попередня заява Дніпропетровської ОВА про евакуацію з вказаної місцевості лунала місяць тому, 17 червня. Ганжа в ефірі телемарафону повідомив, що з Синельниківського району вивозять дітей з 23 населених пунктів, дорослих — з семи. Аналогічна ситуація на Нікопольщині: вивозили дітей з Вищетарасівки, і також з Новокиївки, Іллінки. Також рятували жителів однієї вулиці Марганця і ще з Нікополя, сказа він.

Евакуація з Дніпропетровщини — ситуація біля Вищетарасівки та Васильківки,10 липня Фото: DeepState

У звітах Генштаб ЗСУ немає даних про активізацію ЗС РФ на Дніпровському напрямку, але ідеться про постійні штурми росіян у бік Покровського. Тим часом 10 липня з'явилась заява головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який сказав, що ситуація на фронті складна і що РФ намагається наступати.

Зазначимо, Фокус писав про евакуацію людей з деяких громад Дніпропетровської області. Про виїзд оголосили весною 2025. Координатор напряму евакуації Благодійного фонду "Схід SOS" Ярослав Корнієнко розповів, що людей рятують "будинок за будинком".

Нагадуємо, влітку 2026 року стало відомо про загрозу нового нападу з боку Білорусі: військова адміністрація розповіла про можливість евакуації з Волині.