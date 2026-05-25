Волинь готують до кругової оборони та можливої евакуації в разі вторгнення РФ, — РВА

Загрозу ймовірного наступу російської армії з Білорусі не виключають. Тому кордон із Білоруссю у межах Волинської області укріплений і нині тривають заходи з посилення оборони та захисту лінії держрубежу.

Про це в етері "Суспільне Студія" 23 травня розповіла очільниця Ковельської районної військової адміністрації Ольга Черен. Вона зазначила, що наразі ситуація на кордоні спокійна та контрольована, а заходи безпеки на кордоні велися з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Вчора (22 травня — ред.) ми зустрічалися з президентом України, обговорювали ще раз і ще раз, як посилити нашу оборону і охорону наших прикордонних територій. Ми були присутні на цій нараді і також голови громад прикордонних територій, які беруть активну участь у посиленні кордону, в круговій обороні своїх населених пунктів. Нарощуємо спроможності наших Сил оборони і нашого кордону", — сказала Ольга Черен.

Посадовиця зазначила, що у разі виникнення загрози на кордоні з Білоруссю, повній евакуації підлягають суміжні території.: вже є визначені місця, куди за необхідності будуть евакуйовувати населення.

"Наше населення працює в звичному режимі. Сіємо, полемо і виконуємо всі сільськогосподарські роботи, адже наш район — це прикордонна територія. Але люди знають, як правильно поводитися в разі виникнення загрози, бо ми людей готували і готуємо до імовірної евакуації, якщо буде така потреба", — розповіла Черен.

Начальниця Ковельської районної військової адміністрації повідомила, що паніки чи панічних настроїв у населення немає, люди спокійні, працюють і продовжують допомагати українським захисникам.

"Люди вірять в наші сили оборони, вірять в те, що в Лукашенка, можливо, вистачить розуму не вплутуватися в цю війну, тому місцеві жителі, я дуже часто з ними спілкуюсь, дуже часто буваю там на прикордонних територіях, спокійно до цього відносяться, паніки у нас немає. Все живе в звичному режимі в нашому районі", — додала посадовиця.

Ймовірний напад з Білорусі – що відомо

17 квітня 2026 року Володимир Зеленський розповів, що Москва намагається втягнути Мінськ у війну. Тоді ж він зазначав, що у прикордонних районах Білорусі відбувається розбудова доріг у напрямку України та облаштування артилерійських позицій. Зауважмо, довжина українсько-білоруського кордону — близько 1 тис. км, і на ньому розташовані п'ять українських областей — Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, Чернігівська. При цьому перша спроба наступу з Білорусі у лютому 2022 року бої зачепили дві з п'яти — Київську та Чернігівську (400 км).

Головком ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що дані розвідки щодо ймовірного наступу російських військових із території Білорусі є цілком реальними.

"Ми знаємо, що російський Генштаб активно прораховує і готує наступальні операції з Півночі. Це значить, що фронт ще збільшиться", — пояснив головнокомандувач ЗСУ.

20 травня президент заявляв, що РФ розглядає сценарії додаткових нападів на північні регіони України із Білорусі та Брянської області — на Чернігівсько-Київський напрямок.

СБУ спільно з підрозділами Сил оборони за рішенням Ставки розпочала масштабні заходи безпеки у північних областях, що межують із Росією та Білоруссю. Комплексні дії охоплюють Чернігівську, Київську, Житомирську, Волинську та Рівненську області й спрямовані на контррозвідувальний захист, протидію диверсіям, запобігання терористичним проявам, перевірку громадян та транспорту.

Олександр Лукашенко відреагував на інформацію про наступ. З його слів, наступу начебто не буде, оскільки він не бачить для цього підстав.

Натомість Мінськ взимку оголосив навчання резервістів, але поки не оголошував додаткову мобілізацію на підсилення власної 40-тисячної армії.