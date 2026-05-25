Волынь готовят к круговой обороне и возможной эвакуации в случае вторжения РФ, — РВА

Угрозу вероятного наступления российской армии из Беларуси не исключают. Поэтому граница с Беларусью в пределах Волынской области укреплена и сейчас продолжаются мероприятия по усилению обороны и защиты линии госграницы.

Об этом в эфире "Суспільне Студия" 23 мая рассказала руководительница Ковельской районной военной администрации Ольга Черен. Она отметила, что сейчас ситуация на границе спокойная и контролируемая, а меры безопасности на границе велись с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Вчера (22 мая — ред.) мы встречались с президентом Украины, обсуждали еще раз и еще раз, как усилить нашу оборону и охрану наших приграничных территорий. Мы присутствовали на этом совещании и также главы общин приграничных территорий, которые принимают активное участие в усилении границы, в круговой обороне своих населенных пунктов. Наращиваем способности наших Сил обороны и нашей границы", — сказала Ольга Черен.

Чиновница отметила, что в случае возникновения угрозы на границе с Беларусью, полной эвакуации подлежат смежные территории: уже есть определенные места, куда при необходимости будут эвакуировать население.

"Наше население работает в обычном режиме. Сеем, полем и выполняем все сельскохозяйственные работы, ведь наш район — это приграничная территория. Но люди знают, как правильно вести себя в случае возникновения угрозы, потому что мы людей готовили и готовим к возможной эвакуации, если будет такая необходимость", — рассказала Черен.

Начальница Ковельской районной военной администрации сообщила, что паники или панических настроений у населения нет, люди спокойны, работают и продолжают помогать украинским защитникам.

"Люди верят в наши силы обороны, верят в то, что у Лукашенко, возможно, хватит ума не ввязываться в эту войну, поэтому местные жители, я очень часто с ними общаюсь, очень часто бываю там на приграничных территориях, спокойно к этому относятся, паники у нас нет. Все живет в обычном режиме в нашем районе", — добавила чиновница.

Вероятное нападение из Беларуси — что известно

17 апреля 2026 года Владимир Зеленский рассказал, что Москва пытается втянуть Минск в войну. Тогда же он отмечал, что в приграничных районах Беларуси происходит развитие дорог в направлении Украины и обустройство артиллерийских позиций. Заметим, длина украинско-белорусской границы — около 1 тыс. км, и на ней расположены пять украинских областей — Волынская, Ровенская, Житомирская, Киевская, Черниговская. При этом первая попытка наступления из Беларуси в феврале 2022 года бои затронули две из пяти — Киевскую и Черниговскую (400 км).

Главком ВСУ Александр Сырский заявлял, что данные разведки о возможном наступлении российских военных с территории Беларуси вполне реальны.

"Мы знаем, что российский Генштаб активно просчитывает и готовит наступательные операции с Севера. Это значит, что фронт еще увеличится", — пояснил главнокомандующий ВСУ.

20 мая президент заявлял, что РФ рассматривает сценарии дополнительных нападений на северные регионы Украины из Беларуси и Брянской области — на Черниговско-Киевское направление.

СБУ совместно с подразделениями Сил обороны по решению Ставки начала масштабные меры безопасности в северных областях, граничащих с Россией и Беларусью. Комплексные действия охватывают Черниговскую, Киевскую, Житомирскую, Волынскую и Ровенскую области и направлены на контрразведывательную защиту, противодействие диверсиям, предотвращение террористических проявлений, проверку граждан и транспорта.

Александр Лукашенко отреагировал на информацию о наступлении. По его словам, наступления вроде бы не будет, поскольку он не видит для этого оснований.

Зато Минск зимой объявил обучение резервистов, но пока не объявлял дополнительную мобилизацию на усиление собственной 40-тысячной армии.