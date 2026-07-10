В Днепропетровской области объявлена обязательная эвакуация: кому следует уехать

Жителям двух населенных пунктов в разных частях Днепропетровской области объявили об обязательной эвакуации, сообщили в военной администрации. Ранее из этих прифронтовых регионов вывезли более 10 тысяч детей, а сегодня настала очередь взрослых, которых в той местности осталось не так много. Что происходит в общинах Днепропетровской области, в которых становится опасно жить из-за приближения атак России?

Военная администрация призывает граждан покинуть два населенных пункта, говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи. Эвакуация проводится из села Васильковки Синельниковского района и из села Вышетарасовки Никольского района. Чиновник опубликовал номера телефонов, по которым следует обращаться для организации выезда. Отмечается, что выезд осуществляется с учетом безопасности, и для этого используются бронированные автомобили.

Ганжа сообщил, что из указанных районов уже вывезли детей, об обязательной эвакуации которых объявляли ранее. Выяснилось, что в общей сложности было вывезено более 10,5 тыс. детей: 10 395 — из Синельниковского района и 132 — из Никопольского. Глава сообщил, что в опасной местности осталось 6,5 тыс. взрослых, которым следует выехать. Люди могут обратиться в пять транзитных центров и найти жилье самостоятельно или воспользоваться предложением государства.

Відео дня

"Ввели обязательную эвакуацию всех жителей ещё из двух населённых пунктов области. Детей оттуда вывезли ранее. Теперь опасные территории должны покинуть взрослые", — говорится в посте Ганжи.

Эвакуация из Днепропетровской области — подробности

На карте боевых действий проекта DeepState можно найти населенные пункты, из которых объявлена эвакуация в Днепропетровской области. Видно, что Васильковка Синельниковского района расположена на левом берегу, а расстояние до линии фронта составляет около 52 км. Между тем Вышетарасовка — село на правобережье, расположенное на берегу Днепра. Примерное расстояние до зоны российской оккупации на левом берегу — около 10 км. Между тем предыдущее заявление Днепропетровской ОГА об эвакуации из указанной местности прозвучало месяц назад, 17 июня. Ганжа в эфире телемарафона сообщил, что из Синельниковского района вывозят детей из 23 населенных пунктов, взрослых — из семи. Аналогичная ситуация в Никопольском районе: вывозили детей из Вышетарасовки, а также из Новокиевки и Ильинки. Кроме того, спасали жителей одной улицы в Марганце и еще из Никополя, сказал он.

Эвакуация из Днепропетровской области — ситуация около Вышетарасовки и Васильковки, 10 июля Фото: DeepState

В отчетах Генштаба ВСУ нет данных об активизации ВС РФ на Днепровском направлении, но говорится о постоянных наступлениях россиян в сторону Покровского. Между тем 10 июля появилось заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который сказал, что ситуация на фронте сложная и что РФ пытается наступать.

Отметим, что "Фокус" писал об эвакуации людей из некоторых общин Днепропетровской области. Об эвакуации объявили весной 2025 года. Координатор эвакуационного направления Благотворительного фонда "Схід SOS" Ярослав Корниенко рассказал, что людей спасают "дом за домом".

Напоминаем, что летом 2026 года стало известно об угрозе нового нападения со стороны Беларуси: военная администрация сообщила о возможности эвакуации из Волыни.