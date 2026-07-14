"Не убий" навіть на війні: бійці Роти Ісуса Христа взяли в полон росіянина

Бійці Роти Ісуса Христа, яка входить до Християнського корпусу, під час бойового виходу взяли в полон російського військовослужбовця. Раніше в полон потрапили ще двоє його товаришів по службі.

Про це повідомили у Християнському корпусі.

Попри складні умови пересування, військові вирішили зберегти життя вже беззбройному полоненому.

“Саме так виглядає здійснення заповіді “Не убий” в умовах війни”, — зазначили у Християнському корпусі.

Християнський корпус — це об’єднання військових підрозділів, які поділяють християнські цінності та чесноти. До нього входить, зокрема, Рота Ісуса Христа.

У корпусі наголосили, що свою діяльність присвячують Богові та прагнуть проявляти любов не лише до ближніх, а й до ворогів.

Нагадаємо, в Україні запровадили додаткові виплати військовослужбовцям за взяття в полон або знищення живої сили противника. За полоненого військового РФ передбачено 100 тис. грн, а за знищеного — 15 тис. грн.

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Якщо в полоненні брали участь кілька військових, 100 тис. грн розподілятимуть між ними пропорційно. Виплату за знищення противника у стрілецькому або рукопашному бою нараховуватимуть за умови підтвердження відеозаписом.

Раніше російські медіа повідомляли, що в український полон потрапив 45-річний Антон Мілаєв — прийомний правнук радянського лідера Леоніда Брежнєва. За даними російського Telegram-каналу Baza, він перебував на підконтрольній ЗСУ території Херсонської області. Мілаєв вирушив на війну як сапер восени 2025 року, а вже в листопаді перестав виходити на зв’язок із родиною.