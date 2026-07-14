ВМС України знищили корабель "Изумруд" РФ: топив українські катери у Керченській протоці

Військово-Морські сили України повідомили про удар по прикордонному сторожовому кораблю "Иузмруд", який базувався у Новоросійську. Військові нагадали, що саме цей корабель причетний до переслідування українських військових катерів у Керченській протоці у 2018 році. Як вдалось дістати до важливої цілі Російської Федерації за 600 км від України?

Українські військові вдарили по російському кораблю "Изумруд" безекіпажною морською платформою Sargan-3000, ідеться у дописі ВМС України на сторінці Facebook. Згідно з даними командування, внаслідок влучання є загиблі та поранені моряки військового флоту РФ.

Військові уточнили, що ПСКР "Ізумруд" перебував неподалік від порту Новоросійська, коли по ньому вдарив український морський дрон. У дописі немає кадрів з моментом ураження. Натомість є інформація, що ідеться про новий корабель, який росіяни збудували у 2014 році. Крім того, під час гібридної війни РФ проти України саме "Изумруд" брав участь у нападі на українських моряків у Керченській протоці, який відбувся вісім років тому.

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"Відплата неминуча. Далі буде…" — ідеться у дописі ВМС України.

Удар по флоту РФ — ВМС України про удар по кораблю "Изумруд", 14 липня Фото: Скриншот

Удар по флоту РФ — що відомо про "Изумруд"

"Изумруд" — це прикордонний сторожовий корабель РФ проєкту 22460 "Охотник", який підпорядковується ФСБ та Військово-морському флоту РФ. Корабель має довжину 62,5 м та може рухатись з максимальною швидкістю до 46 км/год. Озброєння — артилерійська установка калібру 300 мм, вісім ПЗРК "Игла" та "Верба", кілька кулеметних установок, пускова установка для пуску керованих ракет: вказана зброя не захистила від атаки українського морського дрона.

Подія, про яку згадали ВМС України, сталась у листопаді 2018 року. Три російських сторожових кораблі напали на три українські військові кораблі у Керченській протоці. Україна проводила планову передислокацію артилерійських катерів "Бердянськ" та "Нікополь", і також буксира "Яни Капу": прямували з Одеси у Маріуполь. Тим часом "Изумруд" і ще один корабель "Дон" почали атакувати: йшли на таран, перегороджували шлях, стріляли на ураження. В підсумку 24 моряків взяли у полон, у "Бердянська" пошкодили рубку, у "Яни Капу" — двигун та обшивку. При цьому росіяни підняли у повітря вертоліт Ка-52 і навіть літак Су-025: заявили, що Україна начебто порушила міжнародні правила використання Азовського моря.

Зазначимо, у липні флот РФ втратив понад 100 танків у Азовському морі, і про хід знищення регулярно інформував командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді. Удари завдавали дронами Fire Point, які врізались у рубки: кораблі втратили керування та почали дрейфувати на відстані десятків кілометрів від берега.

Нагадуємо, 10 липня у мережі показали кадри з наслідками ударів FP-1/FP-2 по танкерах тіньового флоту РФ у Азовському морі.