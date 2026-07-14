ВМС Украины уничтожили корабль "Изумруд" РФ: топил украинские катера в Керченском проливе

Военно-морские силы Украины сообщили о нанесении удара по пограничному сторожевому кораблю "Изумруд", базировавшемуся в Новороссийске. Военные напомнили, что именно этот корабль причастен к преследованию украинских военных катеров в Керченском проливе в 2018 году. Как удалось добраться до важной цели Российской Федерации, расположенной в 600 км от Украины?

Украинские военные нанесли удар по российскому кораблю "Изумруд" с помощью беспилотной морской платформы Sargan-3000, говорится в сообщении ВМС Украины на странице в Facebook. Согласно данным командования, в результате попадания есть погибшие и раненые моряки военно-морского флота РФ.

Военные уточнили, что ПСКР "Изумруд" находился недалеко от порта Новороссийска, когда по нему нанес удар украинский морской дрон. В сообщении нет кадров, запечатлевших момент поражения. Зато есть информация, что речь идет о новом корабле, который россияне построили в 2014 году. Кроме того, во время гибридной войны РФ против Украины именно "Изумруд" участвовал в нападении на украинских моряков в Керченском проливе, которое произошло восемь лет назад.

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"Расплата неизбежна. Продолжение следует…" — говорится в сообщении ВМС Украины.

Удар по флоту РФ — ВМС Украины о нанесении удара по кораблю "Изумруд", 14 июля Фото: Скриншот

Удар по флоту РФ — что известно об "Изумруде"

Событие, о котором упомянули ВМС Украины, произошло в ноябре 2018 года. Три российских сторожевых корабля напали на три украинских военных корабля в Керченском проливе. Украина проводила плановую передислокацию артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яни Капу": они направлялись из Одессы в Мариуполь. Тем временем "Изумруд" и ещё один корабль "Дон" начали атаку: шли на таран, перегораживали путь, стреляли на поражение. В результате 24 моряка были взяты в плен, у "Бердянска" повредили рубку, у "Яны Капу" — двигатель и обшивку. При этом россияне подняли в воздух вертолёт Ка-52 и даже самолёт Су-25: заявили, что Украина якобы нарушила международные правила использования Азовского моря.

Удар по флоту РФ — детали нападения "Изумруда" на катера ВСУ

"Изумруд" — это пограничный сторожевой корабль РФ проекта 22460 "Охотник", подчиняющийся ФСБ и Военно-морскому флоту РФ. Корабль имеет длину 62,5 м и может развивать максимальную скорость до 46 км/ч. Вооружение — артиллерийская установка калибра 300 мм, восемь ПЗРК "Игла" и "Верба", несколько пулеметных установок, пусковая установка для запуска управляемых ракет: указанное вооружение не защитило корабль от атаки украинского морского дрона.

Отметим, что в июле флот РФ потерял более 100 танков в Азовском море, и о ходе уничтожения регулярно сообщал командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди. Удары наносились с помощью дронов Fire Point, которые врезались в рубки: корабли потеряли управление и начали дрейфовать на расстоянии десятков километров от берега.

Напоминаем, что 10 июля в сети появились кадры с последствиями ударов FP-1/FP-2 по танкерам "теневого флота" РФ в Азовском море.