Українські дрони "приземлили" російський гвинтокрил Мі-28 над Росією (відео)

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що гвинтокрил збили у Бєлгородській області Росії. Та показав відео атаки БПЛА.

"Хробачий Мі-28 "Нічний мисливець" писком до грунту. Птахи СБС 427 обр "Рарог", — повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

Він також зазначив, що російський бойовий вертоліт збили о 10:00 в Білгородській області РФ в районі села Вязове. Вартість такого гвинтокрила — від 15 до 20 млн доларів.

Нагадаємо, у ніч проти 15 липня Сили безпілотних систем уразили 20 російських суден у Чорному морі. Йдеться про 17 нафтових танкерів, два танкери-газовози та один буксир.

А 9 липня командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді представив детальний звіт про атаки на російські танкери, які відбулися з 6 до 9 липня. Він оприлюднив типи та назви більшості атакованих суден і зазначив, що деякі з них українські дрони уражали повторно.