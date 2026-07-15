Украинские дроны "пприземлили" российский вертолет Ми-28 над Россией (видео)

Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди сообщил, что вертолет был сбит в Белгородской области России. Он также показал видео атаки БПЛА.

"Вертолет Ми-28 "Ночной охотник" носом к земле. Птахи СБС 427-й бригады "Рарог", — сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди.

Он также отметил, что российский боевой вертолет был сбит в 10:00 в Белгородской области РФ в районе села Вязовое. Стоимость такого вертолета — от 15 до 20 млн долларов.

Напомним, в ночь на 15 июля Силы беспилотных систем поразили 20 российских судов в Чёрном море. Речь идёт о 17 нефтяных танкерах, двух танкерах-газовозах и одном буксире.

А 9 июля командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди представил подробный отчет об атаках на российские танкеры, произошедших с 6 по 9 июля. Он обнародовал типы и названия большинства атакованных судов и отметил, что некоторые из них украинские дроны поражали повторно.