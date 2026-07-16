Росіяни атакують Україну радіоактивними дронами, — СБУ

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки задокументували два нові факти застосування країно-агресором боєприпасів з елементами зі збідненого урану проти України.

Небезпечні радіоактивні складові виявили в ударних БпЛА типу "Герань-2", якими росіяни атакували Сумщину у квітні 2026 року, повідомляє СБУ.

Снаряди в яких знайшли радіоактивні матеріали Фото: СБУ

Йдеться про керовані ракети Р-60М класу "повітря-повітря", які ворог використовує як бойову частину для своїх безпілотників під час масованих обстрілів України.

Під час роботи слідчо-оперативної групи та фахівців ДСНС на місцях ворожих "прильотів" рівень гамма-випромінювання від уламків російських дронів із ракетами становив 8,3 та 10,5 мкЗв/год. Ці показники значно перевищують природний радіаційний фон і несуть безпосередню загрозу здоров’ю людини.

За результатами ініційованої Службою безпеки експертизи встановлено, що бойова частина російських ракет містить елементи ураження зі збідненого урану загальною масою 2810 грамів. Речовину ідентифіковано як Уран-234, Уран-235 та Уран-238.

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СБУ вилучила радіоактивні матеріали Фото: СБУ

Після виявлення та дослідження небезпечних комплектуючих були проведені комплексні заходи для їхньої нейтралізації.

Нині слідчі СБУ здійснюють досудове розслідування за статтею "воєнні злочини" ККУ для встановлення та притягнення до відповідальності тих росіяни, які відповідальні за ці повітряні атаки.

Раніше контррозвідка СБУ викрила факт використання ворогом радіоактивних боєприпасів на Чернігівщині у квітні 2026 року.

"Зважаючи на небезпечність збідненого урану, закликаємо громадян бути особливо обережними у разі виявлення уламків БпЛА, ракет та інших бойових засобів ураження", — зазначили в СБУ.

Нагадаємо, підвищений радіаційний фон зафіксували на уламках російського ударного дрона, яким війська РФ атакували Чернігівську область у ніч на 7 квітня 2026 року. Йдеться про фрагменти ракети Р-60, знайдені поблизу селища Камка.

Раніше в уламках російських “Шахедів” почали знаходити капсули з отруйною речовиною CS. Цю хімічну сполуку використовують у сльозогінних засобах і боєприпасах, а її застосування як методу ведення війни заборонене міжнародними конвенціями.