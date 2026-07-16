Россияне атакуют Украину радиоактивными дронами, — СБУ

Контрразведка и следователи Службы безопасности зафиксировали два новых случая применения страной-агрессором боеприпасов с элементами из обедненного урана против Украины.

Опасные радиоактивные компоненты обнаружили в ударных БПЛА типа "Герань-2", которыми россияне атаковали Сумскую область в апреле 2026 года, сообщает СБУ.

Снаряды, в которых обнаружили радиоактивные материалы Фото: СБУ

Речь идет об управляемых ракетах Р-60М класса "воздух-воздух", которые противник использует в качестве боевой части для своих беспилотников во время массированных обстрелов Украины.

В ходе работы следственно-оперативной группы и специалистов ГСЧС на местах вражеских "ударов" уровень гамма-излучения от обломков российских дронов с ракетами составил 8,3 и 10,5 мкЗв/ч. Эти показатели значительно превышают естественный радиационный фон и представляют непосредственную угрозу здоровью человека.

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По результатам экспертизы, инициированной Службой безопасности, установлено, что боевая часть российских ракет содержит боевые элементы из обедненного урана общей массой 2810 граммов. Вещество идентифицировано как уран-234, уран-235 и уран-238.

СБУ изъяла радиоактивные материалы Фото: СБУ

После выявления и изучения опасных компонентов были приняты комплексные меры по их обезвреживанию.

В настоящее время следователи СБУ проводят досудебное расследование по статье "военные преступления" УК Украины с целью установления и привлечения к ответственности тех россиян, которые несут ответственность за эти воздушные атаки.

Ранее контрразведка СБУ раскрыла факт использования противником радиоактивных боеприпасов в Черниговской области в апреле 2026 года.

"Учитывая опасность обедненного урана, призываем граждан проявлять особую осторожность в случае обнаружения обломков БПЛА, ракет и других боевых средств поражения", — отметили в СБУ.

Напомним, повышенный радиационный фон был зафиксирован на обломках российского ударного дрона, с помощью которого войска РФ атаковали Черниговскую область в ночь на 7 апреля 2026 года. Речь идет о фрагментах ракеты Р-60, найденных вблизи поселка Камка.

Ранее в обломках российских "Шахедов" начали находить капсулы с ядовитым веществом CS. Это химическое соединение используется в слезоточивых средствах и боеприпасах, а его применение в качестве метода ведения войны запрещено международными конвенциями.