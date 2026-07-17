Саміт НАТО в Анкарі: перед зустріччю оголосили повітряну тривогу через російську ракету

За кілька годин до початку саміту НАТО в Анкарі по всій Туреччині оголосили повітряну тривогу після виявлення ракети, яка летіла в бік турецького повітряного простору. Згодом з'ясувалося, що це була російська зенітна ракета, яка збилася з курсу.

Про це повідомило видання Der Spiegel із посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, сигнал тривоги "Air Raid Warning Red" оголосили у вівторок близько сьомої ранку. Також у найвищу бойову готовність привели батарею ЗРК Patriot Бундесверу, яка дислокується в турецькій провінції Малатья.

Радари НАТО зафіксували ракету, що летіла з території Грузії на великій швидкості в напрямку турецького повітряного простору. Спочатку її вважали балістичною ракетою. Водночас вона не прямувала до Анкари, куди того ж дня прибували глави держав і урядів країн Альянсу, а невдовзі впала в Чорне море.

Пізніше, за даними видання, встановили, що це була зенітна ракета, випущена російськими військами в самопроголошеній Абхазії, яка збилася з курсу.

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У Der Spiegel зазначають, що цей випадок став ще одним у серії порушень повітряного простору поблизу зовнішніх кордонів НАТО, які підвищують ризик ескалації між Росією та Альянсом.

Нагадаємо, під час саміту НАТО президент США Дональд Трамп заявив про готовність надати Україні ліцензію на виробництво ракет для систем Patriot. Раніше Фокус пояснював, що це означає для української оборонної промисловості.

Крім того, Трамп заявив, що не вважає Італію союзником США, чим фактично поставив під сумнів партнерські відносини між Вашингтоном і Римом.