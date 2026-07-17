Саммит НАТО в Анкаре: перед встречей объявили воздушную тревогу из-за российской ракеты

За несколько часов до начала саммита НАТО в Анкаре по всей Турции была объявлена воздушная тревога после обнаружения ракеты, летевшей в сторону турецкого воздушного пространства. Впоследствии выяснилось, что это была российская зенитная ракета, сбившаяся с курса.

Об этом сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, сигнал тревоги "Air Raid Warning Red" был объявлен во вторник около семи утра. Также в состояние высшей боевой готовности была приведена батарея ЗРК Patriot Бундесвера, дислоцированная в турецкой провинции Малатья.

Радары НАТО зафиксировали ракету, летевшую с территории Грузии на большой скорости в направлении турецкого воздушного пространства. Сначала её приняли за баллистическую ракету. При этом она не направлялась в Анкару, куда в тот же день прибывали главы государств и правительств стран Альянса, а вскоре упала в Чёрное море.

Відео дня

Позже, по данным издания, было установлено, что это была зенитная ракета, запущенная российскими войсками в самопровозглашённой Абхазии, которая сбилась с курса.

В Der Spiegel отмечают, что этот случай стал очередным в серии нарушений воздушного пространства вблизи внешних границ НАТО, которые повышают риск эскалации между Россией и Альянсом.

Напомним, что в ходе саммита НАТО президент США Дональд Трамп заявил о готовности предоставить Украине лицензию на производство ракет для систем Patriot. Ранее "Фокус" объяснял, что это означает для украинской оборонной промышленности.

Кроме того, Трамп заявил, что не считает Италию союзником США, чем фактически поставил под сомнение партнерские отношения между Вашингтоном и Римом.