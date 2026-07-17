Удари дронами по цивільній інфраструктурі: ГУР попередило про новий наказ РФ

ГУР МО України інформує, що підрозділи російської окупаційної армії отримали наказ посилити удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі та автотранспорту, тобто атакувати об'єкти при яких неминучі жертви серед мирного населення.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили про плани ворога, зокрема, нині російським військовим наказано посилити удари безпілотниками по автозаправних станціях, вантажівках, автобусах і легкових автомобілях.

Виконавцями цих наказів визначені центр перспективних безпілотних систем "Рубікон" та зовнішні пілоти лінійних підрозділів окупаційної армії.

Росіяни постійно атакують цивільних у прикордонних районах Фото: ДСНС

Для пошуку та ураження цілей планують використовувати керовані в режимі реального часу дрони типу "Молнія-1", "Молнія-2", "Герань-сікер", "Гербера-сікер", "Ланцет", V2U та інші аналогічні безпілотні системи.

У ГУР нагадали, що низький рівень підготовки екіпажів дронів росіян уже призводить до інцидентів, коли в межах кампанії терору проти України окупанти помилково б'ють по своїх.

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Так, оператори 1427-го мотострілецького полку ЗС РФ через втрату орієнтування навели "Молнію-2" на цивільний автомобіль УАЗ "Буханка" в районі населеного пункту Глушкове Курської області, РФ.

"Дрон не влучив у ціль — здетонував приблизно за 10 метрів від автомобіля", - повідомили у ГУР.

Подібний випадок, про який стало відомо у ГУР МО, стався на Запорізькому напрямку, коли ворожі оператори скоїли дроновий "френдлі фаєр" та помилково уразили пікап з російськими окупантами.

Але розвідники нагадали, що коли стається подібний "дружній вогонь", то росіяни використовують подібні атаки проти власного цивільного населення у прикордонних регіонах РФ, аби видати їх за атаки ЗСУ з метою "використання пропагандою Кремля у кампанії з демонізації та дискредитації України".

Втім у Міноборони підкреслили, що в будь-якому випадку "наказ російських вождів" посилити дроновий терор у прифронтових областях становить реальну загрозу для цивільного населення України.

Тому громадян закликають бути пильними та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, Фокус писав про наслідки атаки росіян на Одесу в ніч на 17 липня. Загинули двоє людей.

Також російські дрони атакували трасу під Кривим Рогом. Внаслідок удару повністю згоріла вантажівка. Випадкові свідки стверджують, що міг статись удар "Шахеда", який дістав до логістичної артерії за 70 км від лінії боїв.