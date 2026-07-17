Удары дронами по гражданской инфраструктуре: ГУР предупредило о новом приказе РФ

ГУР Минобороны Украины сообщает, что подразделения российской оккупационной армии получили приказ усилить удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре и автотранспорту, то есть наносить удары по объектам, при которых неизбежны жертвы среди мирного населения.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили о планах противника: в частности, в настоящее время российским военным приказано усилить удары беспилотниками по автозаправочным станциям, грузовикам, автобусам и легковым автомобилям.

Исполнителями этих приказов назначены центр перспективных беспилотных систем "Рубикон" и внешние пилоты линейных подразделений оккупационной армии.

Россияне постоянно нападают на мирных жителей в приграничных районах Фото: ГСЧС

Для поиска и поражения целей планируется использовать управляемые в режиме реального времени дроны типа "Молния-1", "Молния-2", "Герань-сикер", "Гербера-сикер", "Ланцет", V2U и другие аналогичные беспилотные системы.

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В ГУР напомнили, что низкий уровень подготовки российских экипажей дронов уже приводит к инцидентам, когда в рамках кампании террора против Украины оккупанты по ошибке наносят удары по своим.

Так, операторы 1427-го мотострелкового полка ВС РФ из-за потери ориентации навели "Молнию-2" на гражданский автомобиль УАЗ "Буханка" в районе населённого пункта Глушково Курской области, РФ.

"Дрон не попал в цель — взорвался примерно в 10 метрах от автомобиля", — сообщили в ГУР.

Подобный случай, о котором стало известно в ГУР Минобороны, произошел на Запорожском направлении, когда вражеские операторы допустили "френдли-файер" с использованием дронов и по ошибке поразили пикап с российскими оккупантами.

Однако разведчики напомнили, что когда происходит подобный "дружественный огонь", россияне используют такие атаки против собственного гражданского населения в приграничных регионах РФ, чтобы выдать их за атаки ВСУ с целью "использования кремлевской пропагандой в кампании по демонизации и дискредитации Украины".

Впрочем, в Минобороны подчеркнули, что в любом случае "приказ российских вождей" усилить террор с помощью дронов в прифронтовых областях представляет реальную угрозу для гражданского населения Украины.

Поэтому граждан призывают проявлять бдительность и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Напомним, Фокус писал о последствиях нападения россиян на Одессу в ночь на 17 июля. Погибли два человека.

Кроме того, российские дроны атаковали трассу под Кривым Рогом. В результате удара грузовик полностью сгорел. Случайные свидетели утверждают, что это мог быть удар "Шахеда", который достиг логистической артерии в 70 км от линии боевых действий.