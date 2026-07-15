Грузовик сгорел дотла: россияне нанесли удар по трассе Кривой Рог-Днепр, есть погибший, — ОВА (видео)

Дроны Вооружённых сил Российской Федерации атаковали трассу под Кривым Рогом, сообщили в Днепропетровской областной военной администрации. В результате удара полностью сгорел грузовик. Случайные свидетели утверждают, что это мог быть удар "Шахеда", который достиг логистической артерии в 70 км от линии боевых действий.

Днём 15 июля россияне атаковали две общины в Криворожском районе, об этом сообщается в Telegram-канале Днепропетровской ОГА. В результате удара загорелся грузовик, а 62-летний водитель погиб. На видео, снятом свидетелями пожара в месте попадания, упомянули о возможности атаки "Шахеда". В кадр попало горящее авто на обочине и тело человека, покрытое блестящей фольгой, на противоположной стороне дороги.

В ОВА уточнили, что под обстрел попали две общины, и в общей сложности пострадали три человека. В частности, обстрел грузовика произошел в Софиевской общине Криворожского района. Кроме того, в Глеюватской общине того же района ранены два человека: 13-летний мальчик и 69-летняя женщина.

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На Google Maps можно отметить населенные пункты, подвергшиеся удару со стороны РФ 15 июля. Видно, что через них проходит трасса Н11, которая через Кривой Рог ведёт в Днепр. Приблизительное расстояние до позиций россиян на оккупированной части левого берега — около 70–80 км.

Атака дронов РФ — места ударов под Кривым Рогом, 15 июля Фото: Google Maps

В сообщении военной администрации говорилось о нападении противника, но не уточнялось, какое средство поражения применили ВС РФ. Между тем Воздушные силы ВСУ с 7 до 12 часов предупреждали об угрозе воздушного удара для населенных пунктов, в которых пострадали люди.

Атака дронов РФ — что произошло под Кривым Рогом

Информация об ударе по грузовику на трассе "Кривой Рог — Днепр" появилась около 12:00 15 июля: об этом сообщили в Telegram-канале "Свои: Кривой Рог". В сообщении указано, что, возможно, произошел удар "Шахеда" РФ, а также подтверждается гибель человека.

Атака дронов РФ — пожар на трассе под Кривым Рогом, 15 июля Фото: Свої | Кривий Ріг / Telegram

Атака дронов РФ — горящий грузовик на трассе под Кривым Рогом, 15 июля Фото: Свої | Кривий Ріг / Telegram

Отметим, что "Фокус" писал о серии ударов дронов РФ по трассам и АЗС Украины, которые произошли с мая по июль 2026 года. Один из таких ударов произошел в Харькове: загорелась газовая заправка, а военная администрация уточнила, что за неделю было совершено восемь аналогичных ударов.

В июле в эфире медиа "Новости Live" прозвучал комментарий эксперта по топливу Дмитрия Леушкина. По словам Леушкина, россияне уничтожили 200 из 5 тыс. АЗС, работающих в Украине. При этом эксперт отметил, что речь может идти об ответе РФ на удары Украины по российским НПЗ. Также отмечается, что через полгода может начаться дефицит топлива, но не из-за отсутствия бензина, а из-за отсутствия АЗС. По его мнению, чтобы справиться с таким вызовом, правительству следует уменьшить регулирование этой сферы. Ранее об этом же высказался соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк, который сказал, что следует отменить лицензирование и разрешить децентрализацию АЗС.

Напоминаем, что 14 июля западные СМИ сообщили о том, что происходит в РФ после серии ударов по топливной отрасли и логистическим маршрутам.