Фура згоріла дотла: росіяни вдарили по трасі Кривий Ріг-Дніпро, є загиблий, — ОВА (відео)

Дрони Збройних сил Російської Федерації атакували трасу під Кривим Рогом, повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Внаслідок удару повністю згоріла вантажівка. Випадкові свідки стверджують, що міг статись удар "Шахеда", який дістав до логістичної артерії за 70 км від лінії боїв.

Вдень 15 липня росіяни атакували дві громади у Криворізькому районі, ідеться у Telegram-каналі Дніпропетровської ОВА. Внаслідок удару загорілась фура, а 62-річний водій загинув. На відео, зняте свідками пожежі у точці влучання, згадали про можливість атаки "Шахеда". У кадр потрапило палаюче авто на обочині й тіло людини, вкрите блискучою фольгою, на протилежному боці дороги.

У ОВА уточнили, що під удар потрапили дві громади й постраждало сумарно троє людей. Зокрема, влучання по вантажівці сталось у Софіївській громаді Криворізького району. Крім того, поранено двох людей у Глеюватській громаді того ж району: це 13-річний хлопчик та 69-річна жінка.

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На Google maps можна позначити громади, які потрапили під удар РФ 15 липня. Бачимо, що через них проходить траса Н11, яка через Кривий Ріг прямує на Дніпро. Орієнтовна відстань до позицій росіян на окупованій частині лівобережжя — близько 70-80 км.

Атака дронів РФ — точки ударів під Кривим Рогом, 15 липня Фото: Google Maps

У дописі військової адміністрації повідомили про атаку ворога, але не деталізували, який засіб ураження використали ЗС РФ. Тим часом Повітряні сили ЗСУ з 7 по 12 год попереджали про загрозу повітряного удару для громад, у яких постраждали люди.

Атака дронів РФ — що сталось біля Кривого Рогу

Інформація про удар по вантажівці на трасі "Кривий Ріг-Дніпро" з'явилась близько 12 год 15 липня: про це написали у Telegram-каналі "Свої: Кривий Ріг". У дописі вказано, що міг відбутись удар "Шахеда" РФ і також підтверджують загибель людини.

Атака дронів РФ — пожежа на трасі під Кривим Рогом, 15 липня Фото: Свої | Кривий Ріг / Telegram

Атака дронів РФ — палаюча фура на трасі під Кривим Рогом, 15 липня Фото: Свої | Кривий Ріг / Telegram

Зазначимо, Фокус писав про серію ударів дронів РФ по трасах та АЗС України, які відбулись з травня по липень 2026 року. Один з таких ударів відбувся у Харкові: загорілась газова заправка, а військова адміністрація уточнила, що аналогічних ударів було вісім протягом тижня.

У липні з'явився коментар паливного експерта Дмитро Льоушкін в ефірі медіа "Новини Live". Зі слів Льоушкіна, росіяни знищили 200 заправок з 5 тис., які працюють в Україні. При цьому експерт зауважив, що може іти мова про відповідь РФ на удари України по російських НПЗ. Також зауважується, що через пів року може початись дефіцит пального, але не через відсутність бензину, а через відсутність АЗС. На його думку, щоб впоратись з таким викликом, уряду слід зменшити регулювання цієї сфери. Раніше про це ж висловився співзасновник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк, який сказав, що варто скасувати ліцензування та дозволити децентралізацію паливозаправок.

Нагадуємо, 14 липня західні медіа розповіли, що відбувається у РФ після серії ударів по паливній сфері та логістичних шляхах.