Сьогодні можуть звільнити Гнатова з посади начальника Генштабу, — ЗМІ

У соцмережах різні журналісти із посиланням на власні джерела повідомляють, що 20 липня офіційно оголосять не тільки про звільнення Олександра Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ, а й про звільнення Андрія Гнатова з посади начальника Генштабу.

"Гнатова також буде звільнено з посади начальника Генштабу", заявив журналіст Андрій Смолій.

Пост Андрія Смолія про звільнення Гнатова Фото: Скріншот

Також це підтвердив журналіст Віталій Глагола із посиланням на власні джерела. Раніше він вже ділився власним інсайдом та повідомив: "Сьогодні офіційно оголосять про звільнення Олександра Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ. Про це кажуть мої контакти в ОП та Міноборони", — заявив Глагола.

Генерал Андрій Гнатов — що відомо

Андрій Гнатов закінчив Харківський інститут танкових військ у 2001 році. Пройшов шлях від командира танкового взводу до начальника штабу – заступника командира окремої бригади морської піхоти.

Станом на 2014 рік проходив службу в одному з батальйонів морської піхоти Військово-морських сил України на Кримському півострові. Після анексії Криму російською федерацією Гнатов був серед морпіхів, які не зрадили присязі й вийшли на материкову частину України.

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Андрій Гнатов Фото: Міноборони України

У 2016–2018 роках обіймав посаду начальника штабу 36-ї окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Білинського ВМС України.

З 2022 року полковник Гнатов обіймав посаду начальника штабу – заступника командувача військ оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗС України. Також з початку російського вторгнення він командував оперативним угрупованням військ (ОУВ) "Примор'я" на Одеському напрямку (входило до складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Олександрія").

За успіхи в відбитті російського наступу Андрію Гнатову в червні 2022 року було присвоєно звання бригадного генерала.

"Бригадний генерал Андрій Гнатов уміло керує військовими частинами та підрозділами оперативного угруповання військ "Примор’я" під час проведення оборонної операції на території Миколаївської та Херсонської областей. Завданий удар змусив ворога відмовитися від наступальних дій та зупинитися на певних рубежах. Крім того, підпорядковані генералу війська відновили контроль над п’ятьма населеними пунктами на Херсонщині", – повідомляв офіційний сайт Президента України в липні 2022 року з нагоди нагородження Гнатова Хрестом бойових заслуг.

Навесні 2023 року Гнатов керував угрупованням військ оборони Бахмута (ОТУ "Соледар"), яке підпорядковувалося оперативно-стратегічному угрупованню військ (ОСУВ) "Хортиця" генерал-полковника Олександра Сирського.

З жовтня 2023 року Гнатов командував ОСУВ "Одеса". У кінці 2023-го й до лютого 2024 року очолював тактичну групу "Куп'янськ" і був командиром 30-го корпусу морської піхоти ВМС України.

У лютому 2024-го Андрій Гнатов змінив бригадного генерала Олександра Тарнавського на посаді командувача оперативного командування "Схід".

16 березня 2025 року Андрій Гнатов призначений Начальником Генерального штабу Збройних сил України.

Нагадаємо, Фокус писав, що відставка Сирського з чуток перетворюється на реальний політичний сценарій: Зеленський консультується з військовими, депутати збирають підписи, а західні ЗМІ вже обговорюють умови заміни головнокомандувача.

Також стало відомо, що керівництво на Банковій хоче запропонувати ексглаві Міноборони Михайлу Федорову посаду "miltech czar". Відповідний фахівець матиме доволі широкі повноваження у цій галузі, як це прийнято на схожих посадах на Заході.