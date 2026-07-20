Сегодня Гнатова могут отстранить от должности начальника Генштаба, — СМИ

В соцсетях различные журналисты со ссылкой на собственные источники сообщают, что 20 июля будет официально объявлено не только об отстранении Александра Сырского от должности Главнокомандующего ВСУ, но и об отстранении Андрея Гнатова от должности начальника Генштаба.

"Гнатова также будет уволена с должности начальника Генштаба", — заявил журналист Андрей Смолий.

Пост Андрея Смолия об увольнении Гнатова Фото: Скриншот

Это также подтвердил журналист Виталий Глагола со ссылкой на собственные источники. Ранее он уже делился собственной инсайдерской информацией и сообщил: "Сегодня официально объявят об увольнении Александра Сырского с должности Главнокомандующего ВСУ. Об этом говорят мои контакты в ОП и Минобороны", — заявил Глагола.

Генерал Андрей Гнатов — что известно

Андрей Гнатов окончил Харьковский институт танковых войск в 2001 году. Прошел путь от командира танкового взвода до начальника штаба — заместителя командира отдельной бригады морской пехоты.

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По состоянию на 2014 год он проходил службу в одном из батальонов морской пехоты Военно-морских сил Украины на Крымском полуострове. После аннексии Крыма Российской Федерацией Гнатов был среди морпехов, которые не предали присягу и вышли на материковую часть Украины.

Андрей Гнатов Фото: Минобороны Украины

В 2016–2018 годах занимал должность начальника штаба 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Билинского ВМС Украины.

С 2022 года полковник Гнатов занимал должность начальника штаба — заместителя командующего войсками оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВС Украины. Также с начала российского вторжения он командовал оперативной группировкой войск (ОГВ) "Приморье" на Одесском направлении (входила в состав оперативно-стратегической группировки войск "Александрия").

За успехи в отражении российского наступления Андрею Гнатову в июне 2022 года было присвоено звание бригадного генерала.

"Бригадный генерал Андрей Гнатов умело руководит воинскими частями и подразделениями оперативной группировки войск "Приморье" в ходе проведения оборонительной операции на территории Николаевской и Херсонской областей. Нанесенный удар заставил врага отказаться от наступательных действий и остановиться на определенных рубежах. Кроме того, подчиненные генералу войска восстановили контроль над пятью населенными пунктами в Херсонской области", — сообщал официальный сайт Президента Украины в июле 2022 года по случаю награждения Гнатова Крестом боевых заслуг.

Весной 2023 года Гнатов командовал группировкой войск обороны Бахмута (ОТУ "Соледар"), которая подчинялась оперативно-стратегической группировке войск (ОСУВ) "Хортица" генерал-полковника Александра Сырского.

С октября 2023 года Гнатов командовал ОСУВ "Одесса". В конце 2023 года и до февраля 2024 года возглавлял тактическую группу "Купянск" и был командиром 30-го корпуса морской пехоты ВМС Украины.

В феврале 2024 года Андрей Гнатов сменил бригадного генерала Александра Тарнавского на посту командующего оперативным командованием "Восток".

16 марта 2025 года Андрей Гнатов был назначен начальником Генерального штаба Вооружённых сил Украины.

Напомним, что Фокус писал, что отставка Сырского из слухов превращается в реальный политический сценарий: Зеленский консультируется с военными, депутаты собирают подписи, а западные СМИ уже обсуждают условия замены главнокомандующего.

Также стало известно, что руководство на Банковой хочет предложить бывшему главе Минобороны Михаилу Федорову должность "miltech czar". Соответствующий специалист будет обладать довольно широкими полномочиями в этой сфере, как это принято на аналогичных должностях на Западе.