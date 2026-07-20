Вимирання та руїни: що відбувається у Дружківці за 10 км від Костянтинівки (відео)

Російська Федерація поступово руйнує Дружківку Донецької області, розповіли бійці підрозділу "Хижак" Патрульної поліції України. Бійці опублікували відео, яке показало панораму населеного пункту — міста без людей, затягнутого димом та оптоволокном. Зо відбувається у Дружківці, розташованій за 10 км від Костянтинівки?

Відео з Дружківки з'явилось на сторінці Facebook підрозділу увечері 19 липня. Вказано, що кадри зняли дрони аеророзвідки. Бійці зауважили, що не донедавна живе на місто перетворилось у мертві споруди, охоплені димом. На хвилинному записі бачимо населений пункт, у якому зеленіють дерева, як то і має бути влітку. Якщо є придивитись, то впадають в око дев'ятиповерхівки, почорнілі від першого до останнього поверху. Є будівлі, у яких вибухова хвиля від удару РФ "відламала" верхній кут. Є будівлі, у яких немає цілих під'їздів: замість них — порожнє провалля та купи будівельного сміття. Протягом усього запису на вулицях не помітно жодного руху: немає ні людей, ні машин.

Відео дня

"Дружківка сьогодні. Місто, яке ще донедавна жило, тепер огорнуте димом. Горять квартири у багатоповерхівках, а над вулицями тягнуться тисячі ниток оптоволокна", — написали бійці "Хижака".

Військові не вказали, коли саме зняли відео в Дружківці, і поки не ясно, який сам район потрапив у поле зору дрона аеророзвідки.

Бої під Костянтинівкою — що відбувається у Дружківці

На карті бойових дій DeepState показана конфігурація лінія боїв біля Дружківки, розташованої на Костянтинівському напрямку на трасі Н20. Бачимо, що червона зона, підконтрольна ЗС РФ, підходить до населеного пункту з двох боків — зі сходу та з півдня. Відстань до лінії фронту — близько 10-12 км.

Бої під Костянтинівкою — карта боїв біля Дружківки 19 липня Фото: DeepState

Евакуація з Дружківки оголошена з серпня 2026 року. Згідно з даними Донецької ОВА, спершу мали вивезти дітей, далі — решту дорослих. У липні медіа суспільне повідомило, що у місті й далі перебуває близько 4400-5200 людей (населення до війни — 54 тисячі). Уточнюється, що через удари РФ ситуація настільки складна, що вивозять бажаючих броньованими автомобілями. Наприклад, 9 липня бійці "Білі Янголи" вивезли родину з трьома дітьми, при цьому дороги перебувають під щільними ударами російських FPV-дронів.

Тим часом 18 липня стало відомо про ситуацію у Костянтинівці. Бійці підрозділу "Скеля" повідомили, що проникли у населений пункт та встановили український прапор на центральній площі. Після цього з'явилось повідомлення, що бійців захопили у полон. У "Скелі" підтвердили, що вони живі, але справді в полоні.

Нагадуємо, у червні Фокус зібрав оцінки військових експертів щодо ситуації у Костянтинівці: пояснили, коли РФ може захопити населений пункт.