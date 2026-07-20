Вымирание и руины: что происходит в Дружковке в 10 км от Константиновки (видео)

Российская Федерация постепенно разрушает Дружковку в Донецкой области, рассказали бойцы подразделения "Хищник" Патрульной полиции Украины. Бойцы опубликовали видео с панорамой населенного пункта — города без людей, затянутого дымом и оптоволокном. Что происходит в Дружковке, расположенной в 10 км от Константиновки?

Видео из Дружковки появилось на странице подразделения в Facebook вечером 19 июля. Указано, что кадры сняты дронами аэроразведки. Бойцы отметили, что еще недавно оживленный город превратился в мертвые здания, охваченные дымом. На минутной записи мы видим населенный пункт, в котором зеленеют деревья, как и должно быть летом. Если присмотреться, то бросаются в глаза девятиэтажки, почерневшие от первого до последнего этажа. Есть здания, у которых взрывная волна от удара РФ "отломала" верхний угол. Есть здания, у которых отсутствуют целые подъезды: вместо них — пустота и кучи строительного мусора. На протяжении всего видео на улицах не видно ни малейшего движения: нет ни людей, ни машин.

Відео дня

"Дружковка сегодня. Город, который ещё недавно жил, теперь окутан дымом. Горят квартиры в многоэтажках, а над улицами тянутся тысячи нитей оптоволокна", — написали бойцы "Хижака".

Военные не указали, когда именно сняли видео в Дружковке, и пока неясно, какой именно район попал в поле зрения дрона аэроразведки.

Бои под Константиновкой — что происходит в Дружковке

На карте боевых действий DeepState показана конфигурация линии фронта в районе Дружковки, расположенной на Константиновском направлении на трассе Н20. Видно, что красная зона, контролируемая ВС РФ, подходит к населенному пункту с двух сторон — с востока и с юга. Расстояние до линии фронта — около 10–12 км.

Бои под Константиновкой — карта боевых действий в районе Дружковки 19 июля Фото: DeepState

Эвакуация из Дружковки объявлена с августа 2026 года. Согласно данным Донецкой областной государственной администрации, сначала планировалось вывезти детей, а затем — остальных взрослых. В июле общественное СМИ сообщило, что в городе по-прежнему находится около 4400–5200 человек (население до войны — 54 тысячи). Уточняется, что из-за ударов РФ ситуация настолько сложная, что желающих вывозят в бронированных автомобилях. Например, 9 июля бойцы "Белых Ангелов" вывезли семью с тремя детьми, при этом дорога находилась под интенсивными ударами российских FPV-дронов.

Тем временем 18 июля стало известно о ситуации в Константиновке. Бойцы подразделения "Скала" сообщили, что проникли в населенный пункт и водрузили украинский флаг на центральной площади. После этого появилось сообщение, что бойцов взяли в плен. В "Скале" подтвердили, что они живы, но действительно находятся в плену.

Напоминаем, что в июне Фокус собрал оценки военных экспертов по ситуации в Константиновке: они объяснили, когда Россия может захватить этот населенный пункт.