Реактивні дрони РФ розганяються до 600 км/год: Ігнат пояснив, чому їх дедалі важче збивати

Російські війська продовжують удосконалювати свої ударні безпілотники та дедалі частіше застосовують реактивні БПЛА. Завдяки швидкості до 600 км/год такі дрони стають значно складнішою ціллю для української ППО, а для їхнього знищення необхідно використовувати потужніші засоби ураження.

Про це начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі "Ранок.LIVE". Як повідомив Юрій Ігнат, останнім часом Росія значно активізувала повітряні атаки на південь України. За його словами, Одеса та область залишаються одними з головних цілей ворога через своє географічне розташування. Загалом, цей регіон має протяжне морське узбережжя, важливі логістичні маршрути, численні об'єкти інфраструктури та розташований поблизу кордонів із Румунією та Молдовою — саме тому окупанти регулярно завдають ударів по цьому напрямку.

Ба більше, наразі для атак російська армія використовує широкий спектр озброєння. Зокрема, йдеться про керовані авіаційні ракети Х-59, протирадіолокаційні ракети Х-31П, протикорабельні ракети "Онікс", ракети Х-22, а також ударні безпілотники Shahed, "Гербера" і баражувальні боєприпаси "Бандероль". Ігнат наголосив, що більшість цих засобів ураження не є новими, вони вже неодноразово застосовувалися під час атак на Україну, однак зараз Росія використовує їх значно інтенсивніше.

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Окрему увагу начальник управління комунікацій Повітряних сил приділив реактивним безпілотникам. Він зазначив, що саме вони становлять одну з найсерйозніших загроз, оскільки їхня кількість поступово зростає. Головною перевагою таких БПЛА є висока швидкість польоту, яка значно скорочує час на реагування як для сил протиповітряної оборони, так і для мешканців населених пунктів, особливо поблизу лінії фронту.

Ігнат пояснив, що реактивні дрони за своїми характеристиками наближені до крилатих ракет. Саме тому збивати їх за допомогою мобільних вогневих груп або дронів-перехоплювачів значно складніше. Найефективніше з такими цілями можуть боротися зенітні керовані ракети та авіаційні засоби ураження.

Він також повідомив, що швидкість реактивних безпілотників може сягати 600 кілометрів на годину. Хоча таку швидкість вони розвивають не постійно, навіть цього достатньо, щоб суттєво ускладнити їхнє перехоплення. Для порівняння, українські дрони-перехоплювачі здатні розганятися до швидкості понад 300 км/год. Через це успіх операції часто залежить від професійності операторів, правильного розрахунку траєкторії польоту та дуже обмеженого часу на ухвалення рішення.

"У таких випадках можна розраховувати насамперед на майстерність пілотів. Через вкрай обмежений час на реагування важливу роль також відіграє і певна частка везіння, яка дає шанс вчасно перехопити ціль", — сказав Юрій Ігнат.

Водночас Ігнат наголосив, що Україна постійно працює над посиленням захисту від нової загрози. Так, вітчизняні виробники вдосконалюють дрони-перехоплювачі та працюють над збільшенням їхньої швидкості. Крім того, військові формують додаткові рубежі протиповітряної оборони, які мають підвищити ефективність боротьби з реактивними безпілотниками та посилити захист українського неба.

Нагадаємо, що протягом минулої доби російські війська масовано атакували щонайменше вісім областей України — під ударами опинилися Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська та Чернігівська області. Внаслідок обстрілів загинули та зазнали поранень мирні жителі, а також були пошкоджені житлові будинки, підприємства, адміністративні будівлі й інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Раніше Ігнат розповідав, що російські війська під час останніх атак по великих містах України почали застосовувати ракети зі шрапнеллю та дедалі більше реактивних безпілотників.