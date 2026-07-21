Реактивные дроны РФ разгоняются до 600 км/ч: Игнат объяснил, почему их становится все труднее сбивать

Российские войска продолжают совершенствовать свои ударные беспилотники и всё чаще применяют реактивные БПЛА. Благодаря скорости до 600 км/ч такие дроны становятся гораздо более сложной целью для украинской ПВО, а для их уничтожения необходимо использовать более мощные средства поражения.

Об этом начальник управления по связям с общественностью Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире "Ранок.LIVE". Как сообщил Юрий Игнат, в последнее время Россия значительно активизировала воздушные атаки на юг Украины. По его словам, Одесса и область остаются одними из главных целей врага из-за своего географического положения. В целом, этот регион имеет протяженное морское побережье, важные логистические маршруты, многочисленные объекты инфраструктуры и расположен вблизи границ с Румынией и Молдовой — именно поэтому оккупанты регулярно наносят удары по этому направлению.

Более того, в настоящее время российская армия использует для атак широкий спектр вооружений. В частности, речь идет об управляемых авиационных ракетах Х-59, противорадиолокационных ракетах Х-31П, противокорабельных ракетах "Оникс", ракетах Х-22, а также ударных беспилотниках Shahed, "Гербера" и баражирующие боеприпасы "Бандероль". Игнат подчеркнул, что большинство этих средств поражения не являются новыми, они уже неоднократно применялись во время атак на Украину, однако сейчас Россия использует их значительно интенсивнее.

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Начальник управления по связям Воздушных сил уделил особое внимание реактивным беспилотникам. Он отметил, что именно они представляют одну из самых серьезных угроз, поскольку их количество постепенно растет. Главным преимуществом таких БПЛА является высокая скорость полета, которая значительно сокращает время реагирования как для сил противовоздушной обороны, так и для жителей населенных пунктов, особенно вблизи линии фронта.

Игнат пояснил, что реактивные дроны по своим характеристикам близки к крылатым ракетам. Именно поэтому сбивать их с помощью мобильных огневых групп или дронов-перехватчиков значительно сложнее. Наиболее эффективно с такими целями могут бороться зенитные управляемые ракеты и авиационные средства поражения.

Он также сообщил, что скорость реактивных беспилотников может достигать 600 километров в час. Хотя такую скорость они развивают не постоянно, даже этого достаточно, чтобы существенно затруднить их перехват. Для сравнения: украинские дроны-перехватчики способны разгоняться до скорости свыше 300 км/ч. Из-за этого успех операции часто зависит от профессионализма операторов, правильного расчета траектории полёта и очень ограниченного времени на принятие решения.

"В таких случаях можно рассчитывать прежде всего на мастерство пилотов. Из-за крайне ограниченного времени на реагирование важную роль играет также и некоторая доля везения, которая дает шанс вовремя перехватить цель", — сказал Юрий Игнат.

В то же время Игнат подчеркнул, что Украина постоянно работает над усилением защиты от новой угрозы. Так, отечественные производители совершенствуют дроны-перехватчики и работают над увеличением их скорости. Кроме того, военные формируют дополнительные рубежи противовоздушной обороны, которые должны повысить эффективность борьбы с реактивными беспилотниками и усилить защиту украинского неба.

Напомним, что за последние сутки российские войска подвергли массированным ударам как минимум восемь областей Украины — под ударами оказались Запорожская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская и Черниговская области. В результате обстрелов погибли и получили ранения мирные жители, а также были повреждены жилые дома, предприятия, административные здания и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее Игнат рассказывал, что российские войска во время последних атак на крупные города Украины начали применять ракеты со шрапнелью и всё больше реактивных беспилотников.