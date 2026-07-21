Таємничі чорні кулі спричинили паніку у Росії: що відомо (відео)

Російські пропагандисти та ряд ЗМІ заявили про атаки чорних куль з яких запускають ударні безпілотники.

Ударний безпілотний підрозділ у складі Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил ЗСУ під назвою "Свідки Спаса", розповів, що там, де "воля зустрічається з креативністю, а задум — з інженерною майстерністю, народжується щось більше, ніж просто технологія" та показали відео.

Нині дрони до Росії летять на аеростатах

За їх словами, постійні інновації в підрозділах зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил ЗСУ дозволяють змінювати картину бою.

Тепер у тил окупантів ударні дрони доставляють на чорних аеростатах і вже звідти летять до цілей, що допомагає економити паливо.

"Свідки Спаса" зі зведеної стрілецької бригади обіцяють посилити "чорний настрій" на болотах!" – пообіцяли українські військові.

Відео дня

Тим часом росіяни періодично скаржаться на те, що ЗСУ з осені минулого року активно використовують аеростати для ураження цілей на великих відстанях і у напрямку російської території було відправлено понад тисячу таких пристроїв. Використовуючи дрейф у потоках повітря на висоті, окремі екземпляри здатні покрити відстань до чотирьох тисяч кілометрів.

Аеростати відрізняються низькою собівартістю, мають малу радіолокаційну помітність і можуть нести додаткове навантаження.

Основним плюсом повітряних куль є їхня практично повна невидимість для радарів і здатність парити вище зони дії засобів радіоелектронної боротьби. А збивати їх нелегко, адже дорогими засобами ПВО по кулі можна і не влучити, а для стрілкової зброї вони зависоко летять.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні створили ракету DART для запуску з аеростатів.

Тим часом стало відомо, що українська ракета-перехоплювач FP-7.x, призначена для боротьби з балістичними ракетами та повітряними загрозами, готова.