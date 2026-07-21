Российские пропагандисты и ряд СМИ заявили об атаках "черных шаров", с которых запускаются ударные беспилотники.

Ударное беспилотное подразделение в составе Сводной стрелковой бригады Воздушных Сил ВСУ под названием "Свидетели Спаса" рассказало, что там, где "воля встречается с креативностью, а замысел — с инженерным мастерством, рождается нечто большее, чем просто технология", и показали видео.

В настоящее время дроны добираются до России на аэростатах

По их словам, постоянные инновации в подразделениях сводной стрелковой бригады Воздушных Сил ВСУ позволяют менять ход боя.

Теперь ударные дроны доставляются в тыл оккупантов на черных аэростатах и уже оттуда летят к целям, что позволяет экономить топливо.

"Свидетели Спаса" из сводной стрелковой бригады обещают усилить "мрачную атмосферу" на болотах!" — пообещали украинские военные.

Відео дня

Между тем россияне периодически жалуются на то, что ВСУ с осени прошлого года активно используют аэростаты для поражения целей на больших расстояниях, и в направлении российской территории было запущено более тысячи таких устройств. Используя дрейф в воздушных потоках на высоте, отдельные экземпляры способны преодолевать расстояние до четырех тысяч километров.

Аэростаты отличаются низкой себестоимостью, обладают низкой радиолокационной заметностью и могут нести дополнительную нагрузку.

Основным преимуществом воздушных шаров является их практически полная невидимость для радаров и способность парить выше зоны действия средств радиоэлектронной борьбы. А сбить их нелегко, ведь дорогостоящими средствами ПВО по воздушному шару можно и не попасть, а для стрелкового оружия они летят слишком высоко.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине создали ракету DART для запуска с аэростатов.

Между тем стало известно, что украинская ракета-перехватчик FP-7.x, предназначенная для борьбы с баллистическими ракетами и воздушными угрозами, готова.