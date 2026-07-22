Ігор Скибюк стане начальником Генштабу: що відомо про офіцера, який командував 80 бригадою та ДШВ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вирішив призначити генерала-майора Ігоря Скибюка начальником Генерального штабу ЗСУ. Глава держави опублікував фото, на якому поруч з ним разом стоять новий та попередній головком та начштабу. Що відомо про Ігоря Скибюка, який разом з головнокомандувачем Михайлом Драпатим займатиметься військом та фронтом?

Заява Зеленського про генерал-майора Скибюка, який стане очільником Генштабу, вдень з'явилась у Telegram-каналі президента. Вказано, офіцера обирав, порадившись з в.о. глави Міноборони Євгеном Хмарою та з головкомом Драпатим. Крім того, глава держави оголосив, що ексголовкомом Олександр Сирський та ексначштабу Андрій Гнатов залишаються у війську й надалі служитимуть захисту України.

Президент коротко написав про Ігоря Скибюка, згадавши, що він воював поруч з Михайлом Драпатим і є досвідченим офіцером ЗСУ. Також уточнюється, які найважливіші завдання постануть перед Генштабом. Серед них — розвиток кіберсил, процесу підготовки бійців, корпусної системи. Окремо наголошувалось, що пріоритетним є "практичний, ефективний процес мобілізації".

Відео дня

"Важливо, щоб усі складові нашої армії й надалі функціонували абсолютно злагоджено", — написав Зеленський.

Фото: Скриншот

У дописі президента є спільне фото офіцери ЗСУ і також посадовці, дотичні до нових рішень щодо Генштабу. Бачимо, що по один бік від Зеленського стоять Хмара, Гнатов та Сирський, по другий — Драпатий, Скибюк і заступник глави офісу президента Павло Паліса.

Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

Ігор Скибюк — біографія

Ігор Скибюк — це 49-річний професійний військовий, генерал-майор ЗСУ, який донедавна обіймав посаду заступника начальника Генерального штабу. Освіта Скибюка — це Одеський інститут Сухопутних військ та Національний університет оборони. Протягом 30-річного перебування у війську він пройшов шлях від найвищих до найвищих щаблів армійської ієрархії. Перші посади у ЗСУ — це командир взводу аеророзвідки у 80-й Галицькій десантно-штурмовій бригаді. До 2002 року військовий став заступником командира бригади — був начальником повітряно-десантної служби у Високомобільних десантних військах. Серед іншого, Скибюк служив у складі українського миротворчого контингенту, який стежив за порядком у Косово.

Опитування Як ви оцінюєте призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ? Опитування відкрите до Позитивно — армії потрібні зміни Скоріше позитивно, але все залежатиме від перших рішень Негативно — зміна головкома не вирішить системних проблем Важко відповісти Голосувати

У 2014 році, коли почалось гібридне вторгнення РФ, офіцер долучився до оборони України та отримав поранення, але повернувся у військо. Під час повномасштабного вторгнення — був одним з очільників оборони Києва та командував 80-ю окремою десантно-штурмовою бригадою. У лютому 2024 троку Скибюка призначили командувачем Десантно-штурмових військ. Під час перебування на цій посаді ЗСУ почали спецоперацію в Курській області: генерал розповів про це в інтерв'ю ТСН: заявив, що це був "ляпас путінському режиму" і що вона показала слабкі спроможності росіян.

Ігор Скибюк — біографія та розмов про Курську операцію

Зазначимо, 21 липня президент Зеленський оголосив, що новим головнокомандувачем ЗСУ стане Михайло Драпатий. Перед цим глава держави три дні зустрічався з українськими топофіцерами: медіа називали близько десятка кандидатів на цю посаду.

Нагадуємо, Фокус зібрав оцінки військових та посадовців щодо змін у Генштабі ЗСУ та щодо призначення Драпатого.