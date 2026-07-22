Игорь Скибюк станет начальником Генштаба: что известно об офицере, командовавшем 80-й бригадой и ДШВ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принял решение назначить генерал-майора Игоря Скибюка начальником Генерального штаба ВСУ. Глава государства опубликовал фото, на котором рядом с ним стоят новый и предыдущий главнокомандующий и начальник штаба. Что известно об Игоре Скибюке, который вместе с главнокомандующим Михаилом Драпатым будет заниматься армией и фронтом?

Заявление Зеленского о генерал-майоре Скибюке, который станет главой Генштаба, днем появилось в Telegram-канале президента. Указано, что офицера выбирали после консультаций с и.о. главы Минобороны Евгением Хмарой и главнокомандующим Драпатым. Кроме того, глава государства объявил, что бывший главнокомандующий Александр Сырский и бывший начальник штаба Андрей Гнатов остаются в армии и будут и впредь служить делу защиты Украины.

Президент кратко упомянул об Игоре Скибюке, отметив, что тот воевал бок о бок с Михаилом Драпатым и является опытным офицером ВСУ. Также уточняется, какие важнейшие задачи стоят перед Генштабом. Среди них — развитие киберсил, процесс подготовки бойцов, корпусная система. Отдельно отмечалось, что приоритетным является "практический, эффективный процесс мобилизации".

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"Важно, чтобы все подразделения нашей армии и впредь действовали абсолютно слаженно", — написал Зеленский.

Фото: Скриншот

В посте президента есть совместное фото офицеров ВСУ, а также чиновников, имеющих отношение к новым решениям в отношении Генштаба. Видно, что с одной стороны от Зеленского стоят Хмара, Гнатов и Сырский, с другой — Драпатый, Скибюк и заместитель главы Офиса президента Павел Палиса.

Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Игорь Скибюк — биография

Игорь Скибюк — 49-летний кадровый военный, генерал-майор ВСУ, который до недавнего времени занимал должность заместителя начальника Генерального штаба. Скибюк получил образование в Одесском институте Сухопутных войск и Национальном университете обороны. За 30 лет службы в армии он прошел путь от самых низких до самых высоких ступеней армейской иерархии. Первые должности в ВСУ — командир взвода аэроразведки в 80-й Галицкой десантно-штурмовой бригаде. К 2002 году военный стал заместителем командира бригады — был начальником воздушно-десантной службы в Высокомобильных десантных войсках. Среди прочего, Скибюк служил в составе украинского миротворческого контингента, который следил за порядком в Косово.

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В 2014 году, когда началось гибридное вторжение РФ, офицер присоединился к обороне Украины и получил ранение, но вернулся в армию. Во время полномасштабного вторжения он был одним из руководителей обороны Киева и командовал 80-й отдельной десантно-штурмовой бригадой. В феврале 2024 года Скибюка назначили командующим Десантно-штурмовыми войсками. Во время пребывания на этой должности ВСУ начали спецоперацию в Курской области: генерал рассказал об этом в интервью ТСН, заявив, что это был "пощечина путинскому режиму" и что она показала слабые возможности россиян.

Игорь Скибюк — биография и разговоры о Курской операции

Отметим, что 21 июля президент Зеленский объявил, что новым главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый. До этого глава государства в течение трёх дней встречался с украинскими высокопоставленными офицерами: в СМИ называли около десятка кандидатов на эту должность.

Напоминаем, что Фокус собрал комментарии военных и чиновников относительно кадровых изменений в Генштабе ВСУ и назначения Драпатого.