Українці змусили російську ППО збити Су-57 в Московській області: в InformNapalm розкрили деталі

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm поки частково розкрила деталі успішної операції, одним із практичних результатів якої стало знищення російського винищувача п'ятого покоління Су-57 у Московській області.

За даними InformNapalm, унаслідок комплексного когнітивного впливу та кібернетичного втручання вдалося вплинути на роботу розрахунку протиповітряної оборони формування "БАРС Москва" та перетворити російський контур ППО на інструмент ураження власної авіації.

Але цьому передувала робота, про яку і розповіли OSINTери.

17 липня вони повідомляли що опрацьовують новий цікавий масив матеріалів, перехоплених у росіян. Серед них були й стрими з полігону, на якому готували розрахунки ППО "БАРС Москва" для протидії українським далекобійним дронам.

За результатами аналізу InformNapalm підготував аналітичну записку та передав її відповідним складовим Сил оборони України. У документі були систематизовані дані про підготовку особового складу, програмно-апаратний комплекс, алгоритми бойової роботи та виявлені вразливості системи "БАРС Москва".

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Далі, як пояснили OSINTери, отриману інформацію використали для спостереження за противником. Але й було знайдено підходи, які дозволили вплинути на роботу одного з розрахунків "БАРС Москва" та використати створену росіянами систему проти російської ж цілі.

"Результат сьогодні побачили всі. В Московській області був збитий Су-57. Російське Міноборони поспішило пояснити втрату "технічною несправністю", тоді як у російському Z-середовищі вже з'явилися повідомлення про саботаж у роботі ППО "БАРС Москва". Саме тому ми вирішили частково розкрити інформацію про цю операцію", — пояснили розслідувачі.

Вони підкреслили, що Росія створювала "БАРС Москва", щоб захищати російську столицю від українських далекобійних дронів, але у підсумку один із її розрахунків "допоміг прибрати з неба російський Су-57".

"Російська ППО спрацювала. Та цього разу — в інтересах України", — сказали розслідувачі та подякували кіберфахівцям майбутніх Кіберсил ЗСУ, які, як вони вірять, колись будуть створені в Україні.

Зазначимо, що серед пропагандистів та у російських соцмережах справді прямо заявляють, що саме російська ППО збила їх сучасний воєнний літак, і нічого "раптового", або "технічно несправного" в його катастрофі не було.

Росіяни прямо кажуть, що це їх ППО збила літак Фото: Скріншот

Також пишуть, що пілот нібито встиг катапультуватись.

Су-57 — що відомо про збитий російський винищувач

Літак розбився у Московській області біля села Луцино під Звенигородом. Політ нібито був тренувальним.

Міноборони РФ підтвердило цю інформацію, уточнивши, що розбився "навчально-бойовий літак". "Політ виконувався без боєкомплекту. Попередня причина аварії – технічна несправність авіаційної техніки", – додали у відомстві.

Біля Звенигорода знаходиться військова авіабаза Кубинка. Слідчий комітет порушив кримінальну справу щодо порушення правил польотів.

Су-57 — новий російський багатоцільовий винищувач, який з'явився на озброєнні ВКС наприкінці 2020 року. До 2024-го було випущено 22 одиниці. Гендиректор Об'єднаної авіабудівної корпорації (входить до "Ростеху") Вадим Бадеха заявляв, що "Су-57 — це єдиний літак п'ятого покоління, який бере участь у реальних бойових діях", маючи на увазі війну в Україні.

Су-57 Фото: КоммерсантЪ

Володимир Путін називав цей винищувач "найефективнішим" у світі.

Су-57 може розвивати швидкість 2600 км/год і нести до 7,4 тонн бойового навантаження, включаючи ракети класу "повітря-повітря", "повітря-земля" та протикорабельні ракети.

Вартість одного Су-57 оцінюється в 35-40 млн доларів, деякі стверджують, що навіть 100 млн доларів. Година польоту коштує 25 тисяч доларів.

Нагадаємо, Фокус писав про авіакатастрофу в Московській області.

А 15 червня 2026 року в Іркутській області РФ розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. У Міноборони Росії заявили, що літак зазнав аварії під час заходу на посадку після планового навчально-тренувального польоту