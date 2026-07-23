Украинцы заставили российскую ПВО сбить Су-57 в Московской области: в InformNapalm раскрыли детали

Международное разведывательное сообщество InformNapalm пока частично раскрыло подробности успешной операции, одним из практических результатов которой стало уничтожение российского истребителя пятого поколения Су-57 в Московской области.

По данным InformNapalm, в результате комплексного когнитивного воздействия и кибернетического вмешательства удалось повлиять на работу расчёта противовоздушной обороны формирования "БАРС Москва" и превратить российский контур ПВО в инструмент поражения собственной авиации.

Но этому предшествовала работа, о которой и рассказали OSINT-специалисты.

17 июля они сообщили, что изучают новый интересный массив материалов, перехваченных у россиян. Среди них были и стримы с полигона, на котором готовили расчёты ПВО "БАРС Москва" для противодействия украинским дальнобойным дронам.

По результатам анализа InformNapalm подготовил аналитическую записку и передал её соответствующим подразделениям Сил обороны Украины. В документе были систематизированы данные о подготовке личного состава, программно-аппаратном комплексе, алгоритмах боевой работы и выявленных уязвимостях системы "БАРС Москва".

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Далее, как пояснили специалисты по OSINT, полученную информацию использовали для наблюдения за противником. Но также были найдены способы, которые позволили повлиять на работу одного из расчетов "БАРС Москва" и использовать созданную россиянами систему против российской же цели.

"Результат сегодня увидели все. В Московской области был сбит Су-57. Российское Минобороны поспешило объяснить потерю "технической неисправностью", тогда как в российском Z-сообществе уже появились сообщения о саботаже в работе ПВО "БАРС Москва". Именно поэтому мы решили частично раскрыть информацию об этой операции", — пояснили расследователи.

Они подчеркнули, что Россия создавала "БАРС Москва" для защиты российской столицы от украинских дронов дальнего действия, но в итоге один из её расчётов "помог сбить с неба российский Су-57".

"Российская ПВО сработала. Но на этот раз — в интересах Украины", — заявили следователи и поблагодарили киберспециалистов будущих Киберсил ВСУ, которые, как они верят, когда-нибудь будут созданы в Украине.

Отметим, что среди пропагандистов и в российских соцсетях действительно прямо заявляют, что именно российская ПВО сбила их современный военный самолет, и ничего "неожиданного" или "технически неисправного" в его крушении не было.

Россияне прямо заявляют, что это их ПВО сбила самолет Фото: Скриншот

Также сообщается, что пилот якобы успел катапультироваться.

Су-57 — что известно о сбитом российском истребителе

Самолёт разбился в Московской области возле деревни Луцино под Звенигородом. Полет, по всей видимости, был тренировочным.

Минобороны РФ подтвердило эту информацию, уточнив, что разбился "учебно-боевой самолет". "Полет выполнялся без боекомплекта. Предполагаемая причина аварии — техническая неисправность авиационной техники", — добавили в ведомстве.

Недалеко от Звенигорода расположена военная авиабаза Кубинка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил полетов.

Су-57 — новый российский многоцелевой истребитель, поступивший на вооружение ВКС в конце 2020 года. К 2024 году было выпущено 22 единицы. Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (входит в "Ростех") Вадим Бадеха заявлял, что "Су-57 — это единственный самолёт пятого поколения, который участвует в реальных боевых действиях", имея в виду войну в Украине.

Су-57 Фото: КоммерсантЪ

Владимир Путин называл этот истребитель "самым эффективным" в мире.

Су-57 может развивать скорость 2600 км/ч и нести до 7,4 тонн боевой нагрузки, включая ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-земля" и противокорабельные ракеты.

Стоимость одного Су-57 оценивается в 35–40 млн долларов, некоторые утверждают, что даже в 100 млн долларов. Час полета обходится в 25 тысяч долларов.

Напомним, Фокус писал об авиакатастрофе в Московской области.

А 15 июня 2026 года в Иркутской области РФ разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3. В Минобороны России заявили, что самолет потерпел крушение при заходе на посадку после планового учебно-тренировочного полёта