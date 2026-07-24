"Повністю готові до місій": ВМС України вперше отримали право управляти силами НАТО

Військово-Морські Сили України вперше в історії отримали право управляти силами НАТО після успішного проходження оцінювання NEL-2 під час українсько-американських навчань "Сі Бриз 2026". Підрозділ отримав оцінку Mission Capable — "Повністю спроможний до виконання місії".

Про це повідомили у Військово-Морських Силах Збройних сил України.

Там зазначили, що штаб протимінних дій 1-го дивізіону протимінних кораблів успішно пройшов другий рівень оцінювання за стандартами НАТО. Це підтверджує, що підрозділ здатний виконувати бойові завдання відповідно до стандартів сил Об'єднаного командування НАТО з операцій.

У ВМС пояснили, що після отримання цього статусу український підрозділ офіційно долучили до системи управління з'єднаннями НАТО з ліквідації мінної небезпеки на морі. Відтепер Україна має підтверджену Альянсом здатність командувати багатонаціональними силами, взаємодіяти на рівні до Постійної протимінної групи НАТО включно та виконувати весь спектр місій із протимінної боротьби на морі.

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У ВМС зазначили, що отримання статусу Mission Capable стало результатом трирічної підготовки, яка тривала в умовах повномасштабної війни. За цей час українські військові моряки впроваджували доктрини НАТО та здобували необхідні спроможності.

"Цей результат — черговий беззаперечний доказ того, що Збройні Сили України, а саме Військово-Морські Сили, не просто стримують ворога, а й продовжують невпинну інтеграцію в євроатлантичну архітектуру безпеки", — повідомили у ВМС.

У ВМС також наголосили, що набутий досвід буде важливим для майбутнього очищення Чорного та Азовського морів від мінної небезпеки.

Нагадаємо, у липні російський флот втратив понад 100 танкерів у Азовському морі. Про перебіг їхнього знищення регулярно повідомляв командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді. За його словами, удари завдавали дрони Fire Point, які врізалися в рубки суден, через що ті втрачали керування й дрейфували за десятки кілометрів від берега.

Також 10 липня у мережі також опублікували кадри наслідків атак FP-1/FP-2 по танкерах тіньового флоту РФ в Азовському морі.