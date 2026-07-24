"Полностью готовы к миссиям": ВМС Украины впервые получили право управлять силами НАТО

Военно-морские силы Украины впервые в истории получили право руководить силами НАТО после успешного прохождения оценки NEL-2 в ходе украинско-американских учений "Си Бриз 2026". Подразделение получило оценку Mission Capable — "Полностью готово к выполнению миссии".

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Там отметили, что штаб противоминных действий 1-го дивизиона противоминных кораблей успешно прошел второй уровень оценки по стандартам НАТО. Это подтверждает, что подразделение способно выполнять боевые задачи в соответствии со стандартами сил Объединенного командования НАТО по операциям.

В ВМС пояснили, что после получения этого статуса украинское подразделение было официально включено в систему управления подразделениями НАТО по ликвидации минной опасности на море. Отныне Украина обладает подтвержденной Альянсом способностью командовать многонациональными силами, взаимодействовать на уровне до Постоянной противоминной группы НАТО включительно и выполнять весь спектр миссий по противоминной борьбе на море.

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В ВМС отметили, что получение статуса Mission Capable стало результатом трехлетней подготовки, проходившей в условиях полномасштабной войны. За это время украинские военные моряки внедряли доктрины НАТО и приобретали необходимые способности.

"Этот результат — очередное неопровержимое доказательство того, что Вооруженные Силы Украины, а именно Военно-морские силы, не просто сдерживают врага, но и продолжают неуклонную интеграцию в евроатлантическую архитектуру безопасности", — сообщили в ВМС.

В ВМС также подчеркнули, что полученный опыт будет иметь важное значение для будущей очистки Черного и Азовского морей от минной опасности.

Напомним, в июле российский флот потерял более 100 танкеров в Азовском море. О ходе их уничтожения регулярно сообщал командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди. По его словам, удары наносили дроны Fire Point, которые врезались в рубки судов, из-за чего те теряли управление и дрейфовали на расстояние в десятки километров от берега.

Кроме того, 10 июля в сети были опубликованы кадры последствий атак FP-1/FP-2 по танкерам "теневого флота" РФ в Азовском море.