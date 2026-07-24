"Загроза зберігається": у ПС попередили, що Росія накопичила ракети для нових ударів

Російська армія накопичила запас ракет і може продовжити масовані удари по Україні найближчими днями. У Повітряних силах закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже балістичні ракети залишаються однією з найнебезпечніших загроз через надзвичайно високу швидкість польоту.

Про це начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив в ефірі телемарафону, коментуючи денний ракетний удар по Україні та загальну ситуацію із повітряними атаками РФ.

За словами Ігната, під час атаки російські війська застосували три балістичні ракети, які були випущені з північного напрямку. Одну з них українські сили протиповітряної оборони знищили, однак ще дві досягли своїх цілей на території Київської області.

Після цього окупанти здійснили ще один ракетний удар, використавши протикорабельні ракети "Онікс" по південних регіонах України. Втім, як зазначив речник Повітряних сил, цього разу противник не зміг уразити заплановані об'єкти.

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Водночас Ігнат наголосив, що небезпека нових атак залишається високою. За його словами, Росія накопичила певний запас ракет, тому найближчим часом громадяни повинні особливо уважно реагувати на оголошення повітряної тривоги.

"Але загроза зберігається. Ворог накопичив певну кількість ракет. Треба бути ці дні максимально реагувати на сигнали тривоги, розуміти, що балістика це дуже швидко і небезпечно", — наголосив військовий.

Він пояснив, що балістичні ракети долають відстань за лічені хвилини, через що часу на укриття практично не залишається.

Ще представник Повітряних сил висловився щодо російського удару по полігону на Київщині, де триває ліквідація наслідків атаки. За його словами, всі обставини того, що сталося, мають встановити правоохоронці та інші компетентні органи.

Та все ж, він підкреслив, що у Збройних силах вже давно діє заборона на проведення масових заходів і будь-яких великих скупчень особового складу через постійну загрозу ракетних ударів. Він додав, що вимог безпеки необхідно дотримуватися не лише військовим, а й цивільним, незалежно від часу доби, оскільки країна живе в умовах повномасштабної війни.

Крім цього, речник розповів про особливості останніх нічних атак РФ. За його словами, російська армія дедалі активніше комбінує різні типи засобів повітряного нападу. Окрім "Шахедів" і крилатих ракет, окупанти використовують дрони-імітатори "Гербера", а також реактивні безпілотники, частка яких останнім часом суттєво збільшилася.

За оцінкою Повітряних сил, у деяких атаках реактивні БпЛА можуть становити до 20–30% від загальної кількості запущених дронів. Через значно вищу швидкість вони є складнішими цілями для перехоплення, тому для їхнього знищення дедалі частіше залучають винищувальну авіацію та зенітні ракетні комплекси.

Також Ігнат звернув увагу на застосування Росією ударних безпілотників із дистанційним каналом управління. Такі дрони оператор може коригувати вже під час польоту, змінюючи маршрут або обираючи нову ціль. Саме тому вони здатні атакувати не лише стаціонарні об'єкти, а й транспорт, який перебуває в русі.

Відповідаючи на запитання журналіста, стосовно маршрутів російських повітряних атак, Ігнат пояснив, що основний потік ракет і безпілотників, спрямованих на Київ, традиційно проходить через Чернігівську та Сумську області.

Він повідомив, що лише від початку липня через повітряний простір Сумської області пролетіло понад 1600 засобів повітряного нападу. Значну частину з них вдалося знищити завдяки роботі мобільних вогневих груп, дронів-перехоплювачів, засобів радіоелектронної боротьби, зенітних підрозділів, а також армійської та тактичної авіації.

Разом із тим речник визнав, що повністю нейтралізувати всі повітряні цілі неможливо.

"На жаль, перехопити абсолютно всі повітряні цілі неможливо. Коли через цілу область одночасно пролітає така велика кількість засобів повітряного нападу, як я вже казав, це створює серйозні труднощі. Хочу наголосити, що Сумська область має одну з найдовших ділянок державного кордону з Росією. Крім того, ми маємо обмежену кількість зенітних ракет, тому доводиться активно використовувати альтернативні засоби. Працюють дрони-перехоплювачі, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби. Якщо безпілотники пролітають углиб території, до їх перехоплення також залучаються гелікоптери та тактична авіація", — зазначив Ігнат.

Нагадаємо, що 24 липня російські війська завдали балістичного удару по полігону на Київщині, де проходила виставка озброєння. За даними президента Володимира Зеленського, внаслідок атаки загинули шестеро людей, ще десятки дістали поранення.

Згодом генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що внаслідок російського удару по Бучанському району Київщини загинули 10 людей, а понад 100 дістали поранення. За його словами, правоохоронці також перевірять, як був організований захід і чи були дотримані всі необхідні заходи безпеки.