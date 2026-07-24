"Угроза сохраняется": в ВС предупредили, что Россия накопила ракеты для новых ударов

Российская армия накопила запас ракет и может продолжить массированные удары по Украине в ближайшие дни. В Военно-воздушных силах призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь баллистические ракеты остаются одной из самых опасных угроз из-за чрезвычайно высокой скорости полёта.

Об этом начальник управления по связям с общественностью командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона, комментируя дневной ракетный удар по Украине и общую ситуацию с воздушными атаками РФ.

По словам Игната, во время атаки российские войска применили три баллистические ракеты, которые были запущены с севера. Одну из них украинские силы противовоздушной обороны сбили, однако ещё две достигли своих целей на территории Киевской области.

После этого оккупанты нанесли ещё один ракетный удар, применив противокорабельные ракеты "Оникс" по южным регионам Украины. Впрочем, как отметил представитель Военно-воздушных сил, на этот раз противник не смог поразить запланированные объекты.

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В то же время Игнат подчеркнул, что опасность новых атак остается высокой. По его словам, Россия накопила определенный запас ракет, поэтому в ближайшее время граждане должны особенно внимательно реагировать на объявления воздушной тревоги.

"Но угроза сохраняется. Враг накопил определенное количество ракет. В эти дни нужно максимально внимательно реагировать на сигналы тревоги, понимать, что баллистические ракеты — это очень быстро и опасно", — подчеркнул военный.

Он пояснил, что баллистические ракеты преодолевают расстояние за считанные минуты, из-за чего времени на укрытие практически не остается.

Кроме того, представитель Военно-воздушных сил высказался по поводу российского удара по полигону в Киевской области, где продолжается ликвидация последствий атаки. По его словам, все обстоятельства случившегося должны установить правоохранительные органы и другие компетентные органы.

Тем не менее, как он подчеркнул, в Вооруженных силах уже давно действует запрет на проведение массовых мероприятий и любых крупных скоплений личного состава из-за постоянной угрозы ракетных ударов. Он добавил, что требования безопасности необходимо соблюдать не только военным, но и гражданским лицам, независимо от времени суток, поскольку страна находится в условиях полномасштабной войны.

Кроме того, пресс-секретарь рассказал об особенностях последних ночных атак РФ. По его словам, российская армия всё активнее комбинирует различные типы средств воздушного нападения. Помимо "Шахедов" и крылатых ракет, оккупанты используют дроны-имитаторы "Гербер", а также реактивные беспилотники, доля которых в последнее время существенно возросла.

По оценкам Военно-воздушных сил, в некоторых атаках реактивные БПЛА могут составлять до 20–30 % от общего количества запущенных дронов. Из-за значительно более высокой скорости они являются более сложными целями для перехвата, поэтому для их уничтожения всё чаще задействуют истребительную авиацию и зенитные ракетные комплексы.

Кроме того, Игнат обратил внимание на применение Россией ударных беспилотников с дистанционным каналом управления. Такие дроны оператор может корректировать уже во время полета, изменяя маршрут или выбирая новую цель. Именно поэтому они способны атаковать не только стационарные объекты, но и движущийся транспорт.

Отвечая на вопрос журналиста о маршрутах российских авиаударов, Игнат пояснил, что основной поток ракет и беспилотников, направленных на Киев, традиционно проходит через Черниговскую и Сумскую области.

Он сообщил, что только с начала июля через воздушное пространство Сумской области пролетело более 1600 средств воздушного нападения. Значительную часть из них удалось уничтожить благодаря работе мобильных огневых групп, дронов-перехватчиков, средств радиоэлектронной борьбы, зенитных подразделений, а также армейской и тактической авиации.

В то же время представитель признал, что полностью нейтрализовать все воздушные цели невозможно.

"К сожалению, перехватить абсолютно все воздушные цели невозможно. Когда через целую область одновременно пролетает такое большое количество средств воздушного нападения, как я уже говорил, это создает серьезные трудности. Хочу подчеркнуть, что Сумская область имеет один из самых длинных участков государственной границы с Россией. Кроме того, у нас ограниченное количество зенитных ракет, поэтому приходится активно использовать альтернативные средства. Работают дроны-перехватчики, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы. Если беспилотники пролетают вглубь территории, к их перехвату также привлекаются вертолеты и тактическая авиация", — отметил Игнат.

Напомним, что 24 июля российские войска нанесли баллистический удар по полигону в Киевской области, где проходила выставка вооружений. По данным президента Владимира Зеленского, в результате атаки погибли шесть человек, ещё десятки получили ранения.

Впоследствии генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что в результате российского удара по Бучанскому району Киевской области погибли 10 человек, а более 100 получили ранения. По его словам, правоохранительные органы также проверят, как было организовано мероприятие и были ли соблюдены все необходимые меры безопасности.